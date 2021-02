Haïti – Mondiaux de ski alpin 2021 : Novaminds, sponsor officiel de l’équipe haïtienne

By :

Haïti Ski une équipe de 4 skieurs haïtiens qui veut prouver que tout est possible en se surpassant lors d’une épreuve sportive de très haut niveau a enfin trouver un sponsor.



La firme Novaminds, un acteur de référence dans le conseil en Cyber-Sécurité, s’engage aux côtés de la Team Haïti Ski (Céline, Jean-Pierre, Mackensen et Richardson) devient le sponsor officiel pour la 46e édition des mondiaux de ski alpin 2021 qui se déroule (a huis clos) à Cortina d’Ampezzo (en Italie) du 8 au 21 février.



Notons dans l’équipe haïtienne la présence de l’infatigable Jean Pierre Roy alias « Rasta Piquett », qui a créé la Fédération Haïtienne de Ski en 2010 avec Thierry Montillet, est le premier skieur haïtien à participer à des Championnats du Monde.



Par ce sponsoring, Novaminds apporte son soutien au développement du sport et de l’éducation en Haïti, tout en mettant en valeur l’engagement de ses collaborateurs dans la compétition de haut niveau.



IH/ iciHaïti