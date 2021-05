Journée Internationale des Monuments et des Sites : le GARTH appelle à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine haïtien

By :

Ce 18 avril ramène la commémoration de la journée internationale consacrée aux Monuments et aux Sites, le Groupe d’Appui et de Réflexion sur le Tourisme Haïtien (GARTH) en profite pour appeler les acteurs concernés à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine haïtien.

Faisant partie intégrante de notre patrimoine, les monuments et les sites constituent également notre identité de peuple. En ce sens, le GARTH, organisation évoluant dans le secteur touristique en Haïti en charge de produire de réflexions et de s’assurer de proposer des idées en vue du développement du tourisme dans le pays, presse l’Etat de veiller à la prise en charge en vue de la valorisation de nos monuments et sites touristiques.

Le GARTH tient à annoncer en cette occasion de la journée internationale des monuments et des sites, cette année 2021, qu’il mettra en œuvre un programme visant à instruire les citoyens haïtiens à la préservation du patrimoine. Par la mise en exécution d’un tel programme, l’accent particulier va être mis sur les éléments de notre patrimoine composant notre produit touristique comme peuple, qui méritent d’être respectés et choyés par tous.

Passés complexes : des avenirs diversifiés, tel est le thème proposé par le Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS) pour les réflexions de cette journée. Le GARTH se joint aux nombreuses voix qui réfléchissent pour appeler à l’inclusion et au respect de la diversité dans les actions visant la sauvegarde et la préservation du patrimoine.