Haïti – Diaspora Covid-19 : Bulletin quotidien #380

SITUATION MONDIALE :

*Dimanche 4 avril 2021, le nombre de personnes contaminées dans le monde par le coronavirus Covid-19 depuis le début de la pandémie (Source officielle), s’élève à 131,414,181 cas (+506,931 en 24h), la veille (+639,023)



Nombre de pays contaminés 192 (inchangé)



*Depuis le début de la pandémie 105,851,630 personnes ont été guéries du Covid-19 dans le monde (+457,980 en 24h), la veille (+421,522)



*Le nombre de cas actifs (moins décès et guérisons) dans le monde est actuellement de 22,702,204 cas (+41,047 en 24h), la veille (+207,291)



Taux moyen de guérison au monde : 80,54% (+)



Taux moyen de mortalité au monde : 2,17% (=)



Monde : Nombre de cas confirmés quotidiens :



Vaccination : 648,99 millions de doses de vaccin injectées (+11,87 millions de doses injectées en 24h (mis à jour du 3 avril 2021 dernières données disponibles).



TOP 5 des pays ayant le plus de cas actifs : (moins décès et guérisons)

1er – USA : 6,919,981 cas, (-1,399 en 24h ), la veille (-2,257 )

2e – France : non disponible (non disponible), la veille (+44,809)

3e* – Brésil : 1,317,554 cas (+10,169), la veille (+29,326)

4e* – Belgique : 816,449 cas (+4,618 en 24h), la veille (+4,347)

5e* – Inde : 691,565 cas (+32,687 en 24h), la veille (+44,214)



TOP 5 des pays ayant le plus de décès :

1er – USA : 568,513 décès (+903 en 24h ), la veille (+999)

3e* – Mexico : 204,011 décès (+157 en 24h), la veille (+190)

4e* – Inde : 164,655 décès (+514 en 24h), la veille (+713)

5e* – Royaume-uni : 126,826 décès, (+10 en 24h), la veille (+52)



TOP 5 des pays ayant le plus grand nombre de guérisons :

1er – USA : 23,894,632 guérisons (+68,997 en 24h), taux de guérison 76,13% (+)

2e* – Inde : 11,629,289 guérisons (+60,048 en 24h), taux de guérison 93,14% (-)

3e* – Brésil : 11,305,746 guérisons (+29,118 en 24h), taux de guérison 87,27% (-)

4e* – Russie : 4,204,081 guérisons (+8,212), taux de guérison 91,77% (=)

5e* – Royaume Uni : 3,888,455 guérison (+14,968 en 24h), taux de guérison 89.24% (+)



DIASPORA :

USA :

*Cas depuis le premier cas (9 mars 2020) : 31,383,126 cas (+68,501 en 24h ), la veille (+69,986 )

*Guérisons : 23,894,632 guérisons (+68,997 en 24h), la veille (+71,244)

Taux national de Guérison : 76,13% (+)

*Décès : 568,513 décès (+903 en 24h ), la veille (+999 )

*Cas actifs (moins décès et guérisons) : 6,919,981 cas, (-1,399 en 24h ), la veille (-2,257 )



Canada :

Cas depuis le début de l’épidémie (25 janvier 2020) : 1,005,296 cas (+7,088 en 24h), la veille (+3,659)

Guérisons : 929,085 personnes (+4,941 en 24h), la veille (+1,512)

Taux national de Guérison : 92,41% (-)

Décès : 23,038 décès (+27 en 24h), la veille (+13)

Taux national de mortalité : 2,29% (-)

Cas actifs : (excluant décès et guérisons) 53,173 (+2,120 en 24h), la veille (+2,134)



Vaccination : 6,26 millions de doses de vaccin injectées (+290,000 doses injectées en 24h mis à jour du 3 avril 2021 dernières données disponibles), depuis le 14 décembre 2020 date de la première injection aux Canada.



Canada : Nombre de cas confirmés quotidiens



France :

Avertissement :Santé Publique France n’a pas été en mesure de rendre disponible le nombre de nouveaux cas. Cette donnée ainsi que le taux de guérison et de cas actifs sont donc celles de la veille. Les autres données ont été mise à jour.



Guérisons : 299,075 personnes (+1,341 en 24h), la veille (+1,528)

Taux national de Guérison : 6,22% (-) chiffre de la veille

Décès : 96,465 décès (+185 en 24h dans les hôpitaux +0 dans les EMS/EHPAD ), la veille au total, (+308)

Cas actifs : (excluant décès et guérisons) non disponible, la veille (+48,823)



Amérique latine et Caraïbe cas actifs (moins décès et guérisons) :

*Brésil : 1,317,554 cas (+10,169), la veille (+29,326)

*Mexique : 259,541 cas (-2,333 en 24h), la veille (-1,033)

*Argentine : 196,791 cas (+1,615 en 24h), la veille (+132)

*Colombie : 63,909 cas (+525 en 24h), la veille (+1,975)

*Chili : 45,065 cas (-586 en 24h), la veille (+2,294)

République Dominicaine : 37,070 cas (-38 en 24h) la veille (+60)

*Équateur : 34,562 cas (+1,118 en 24h), la veille (+1,617)

*Pérou : 29,284 cas (-1,148 en 24h), la veille (-2,348)

*Jamaïque : 21,822 cas (+323 en 24h), la veille (+280)

Guyane française : 14,945 cas (+168 en 24h), la veille (+199)

Guadeloupe : 10,374 cas (non disponible), la veille (-7)

Martinique : 7,654 cas (+608 en 24), la veille (-134)

*Cuba : 4,862 cas (+289 en 24h), la veille (+215) avance d’une place

*Panama : 4,822 cas (-201 en 24h), la veille (-30)

Haïti : 1,331 cas (-80 en 24h), la veille (-28)

*Bahamas : 307 cas (non disponible 2e jour), la veille (non disponible)



HAÏTI :

Situation épidémiologique :

Selon le Ministère de la Santé Publique, 9 nouveaux cas de Covid-19 auraient été confirmés en Haïti le 25 et 26 mars 2021 (dernières données partielles disponibles) pour un total de 12,797 cas confirmés sur l’ensemble du territoire national depuis le premier cas (19 mars 2020 https://www.haitilibre.com/article-30319-haiti-sante-origine-des-2-premiers-cas-de-covid-19-en-haiti.html ). Dernière mise à jour (9 nouveaux cas le 24 mars 2021)



Guérisons : 11,215 personnes (+89 en 48h) précédent (+45 en 24h)



Taux de guérison : 87,63% (+)



Décès : 251 décès, (+0 depuis le 11 mars)



Taux de mortalité : 1.96% (=)



Cas actifs : (moins décès et guérisons) 1,331 cas (-80 en 24h), la veille (-28)



Cas suspects investigués depuis le 19 mars : 58,922 cas (+253 en 48h)



Cas testés depuis le début de la pandémie : 58,896 cas (+239 en 48h) en date du 26 mars dernières données disponibles). Notez que le très faible nombre de personnes testées ne permet pas statistiquement de faire une estimation représentative des cas de Covid-19 en Haïti.



Personnes hospitalisées : 166 en date du 25 mars. (dernières données disponibles)



Personnes en soins intensifs : (non disponible)



Personne en isolement : 1,331 en date du 25 mars. (dernières données disponibles)



Personnes traitées à domicile actuellement : 798 en date du 25 mars dernières données disponibles).



Cas confirmés par département :

Ouest : 9,096 (+7)

Nord : 776 (inchangé)

Artibonite : 668 (inchangé)

Centre : 643 (+2)

Nord-Est : 368 (inchangé)

Sud-Est : 302 (inchangé)

Sud : 294 (inchangé)

Nord-Ouest : 255 (inchangé)

Grand’Anse : 227 (inchangé)

Nippes : 161 (inchangé)



ÉTATS-UNIS :

Situation épidémiologique :



États-Unis :

*Cas depuis le premier cas (9 mars 2020) : 31,383,126 cas (+68,501 en 24h ), la veille (+69,986 )

*Guérisons : 23,894,632 guérisons (+68,997 en 24h), la veille (+71,244)

Taux national de Guérison : 76,13% (+)

*Décès : 568,513 décès (+903 en 24h ), la veille (+999 )

Taux national de mortalité : 1.81% (=)

*Cas actifs (moins décès et guérisons) : 6,919,981 cas, (-1,399 en 24h ), la veille (-2,257 )

*Tests : 410,025,671 personnes testées depuis le premier cas.



Vaccination : 161,69 millions de doses de vaccin injectées depuis le 14 décembre 2020 date de la première injection aux États-Unis (+4,08 millions d’injections, en 24h, mis à jour du 3 avril 2021 dernières données disponibles).



USA : Nombre de cas confirmés quotidiens



État de New York :

*Cas depuis le début de l’épidémie (1er mars 2020) : 1,940,390 cas (+7,893 cas en 24h, la veille (+8,099)

*Guérisons : 1,169,132 guérisons (+14,704 en 24h) la veille (+14,688)

Taux de guérisons : 60.25% (+)

*Décès : 50,830 décès (+87 en 24h), la veille (+74)

Taux de mortalité : 2,61% (-)

*Cas actifs 720,428 cas (-6,898 en 24h), la veile (-6,663)

*Tests : 45,684,660 personnes testées depuis le premier cas.



État du Massachusetts :

*Cas depuis le début de l’épidémie (1er février 2020) : 643,232 cas (+2,453 en 24h), la veille (+2,440)

*Guérisons : 591,794 personnes guéries (+1,688 en 24h), la veille (+1,852)

Taux de guérison : 92,00% (-)

*Décès : 17,281 décès (+32 en 24h), la veille (+32)

Taux de mortalité : 2,68% (-)

*Cas actifs (moins décès et guérisons) : 34,157 cas (+733 en 24h), la veille (+556)

*Tests : 19,138,478 personnes testées depuis le premier cas.



Floride :

*Cas depuis le début de l’épidémie (1er mars 2020) : 2,077,032 cas (+6,017 en 24h), la veille (+6,490)

*Guérisons : 1,551,464 personnes guéries (+7,888 en 24h), la veille (+10,996)

Taux de guérison : 74,69% (+)

*Décès : 33,672 décès (+64 en 24h), la veille (+89)

Taux de mortalité : 1.62% (=)

*Cas actifs (moins décès et guérisons) : 491,896 cas (-1,935 en 24h), la veille (-4,595)

*Tests : 25,555,974 personnes testées depuis le premier cas



Miami Dade (FL) :

Cas depuis le début de l’épidémie (12 mars 2020) : 449,891 cas (+1,412 en 24h), la veille (+1,437)

Décès : 5,900 décès (+10 en 24h), la veille (+12)

Taux de mortalité : 1,31% (=)



QUÉBEC :

Situation épidémiologique :

Cas confirmés depuis le premier cas (27 février 2020) :

316,240 cas (+1,282 en 24h), la veille (+1,271)



Guérison: 294,560 personnes (+993 en 24h), la veille (+919)



Décès : 10,683 décès (+3 en 24h), la veille (+5)



Cas actifs : (excluant décès et guérison) 9,714 cas (+286 en 24h), la veille (+410)



Hôpitaux : 501 personnes hospitalisées (-2 en 24h), la veille (+16)



Soins intensifs : 124 personnes (+3 en 24h), la veille (+2)



Avertissement:Le Centre d’expertise et de référence en santé publique du Québec informe qu’en raison des congés pascales aucune mise à jour des données suivantes ne sera effectuée le samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 avril 2021. Les chiffres ci-dessous sont les dernières données disponibles



À Montréal, épicentre de la pandémie au Québec où se trouve la plus grande communauté haïtienne (près de 150,000 membres) : 116,588 cas (+388 en 24h), ont été confirmés depuis le début de l’épidémie, la veille (+ 393)



TOP 5 des arrondissements de Montréal les plus contaminées :

1 – Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce : 10,506 cas (+44 en 24h), la veille (+31)

2 – Villeray-Saint-Michel- Parc Extension : 9,667 cas (+35 en 24h), la veille (+67)

3 – Ahuntsic-Cartierville : 9,176 cas (+34 en 24h), la veille (+43)

4 – Montréal Nord : 8,291 cas (+6 en 24h), la veille (+19)

5 – Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles : 8,103 cas (+22 en 24h), la veille (+16)



TOP 5 des régions du Québec les plus contaminées :

1 – Montréal : 116,588 cas (+388 en 24h), la veille (+393)

2 – Montérégie : 44,471 cas (+95 en 24h), la veille (+121)

3 – Laval : 27,355 cas (+76 en 24h), la veille (+70)

4 – Capitale-Nationale (Québec) : 24,703 cas (+305 en 24h), la veille (+194)

5 – Lanaudière : 21,759 cas (+33 en 24h), la veille (+18)



Taux de Guérison Province de Québec : 93,52% (-)



Taux de mortalité : 3.39% (-)



Vaccination : 1,391,649 doses de vaccin injectées depuis le 16 décembre 2020 date de la première injection (+42,323 en 24h) en date du 1er avril 2021 dernières données disponibles – MSSS)



RÉPUBLIQUE DOMINICAINE :

Situation épidémiologique :



Cas confirmés depuis le 1er mars :

254,136 (+355 en 24h) la veille (+585). Premier cas (1er mars 2020) https://www.haitilibre.com/article-30165-haiti-flash-premier-cas-de-covid-19-en-republique-dominicaine.html



Guérisons : 213,725 guérisons depuis le 1er mars (+386 en 24h), la veille (+521)



Taux national de Guérison : 84,09% (-)



Décès : 3,341 décès (+7 en 24h), la veille (+4)



Taux de mortalité : 1,31% (=)



Cas actifs : (excluant décès et guérisons) 37,070 cas (-38 en 24h) la veille (+60)



Taux d’occupation hospitalier :



Lits Covid- 19 : 445 occupés sur 2,513 lits soit 18% d’occupation (+)

Lits Soins intensifs : 162 occupés sur 507 lits soit 32% d’occupation (+)

Lits avec ventilation assistée : 98 occupés sur 401 lits soit 24% d’occupation (=)



Top 5 des provinces les plus infectées (cas actif, moins guérisons et décès) :

1 – District national : 5,961 cas (-22 en 24h) la veille (+4)

2 – Santo Domingo : 4,805 cas (-1 en 24h) la veille (+65)

3 – Santiago : 3,544 cas (-1 en 24h) la veille (+5)

4 – Puerto Plata : 1,382 cas (+3) la veille (+0)

5 – Altagracia : 1,325 cas (-7 en 24h), la veille (+9)



Tests (depuis le 1er cas) : 1.319,083 tests (+2.671 en 24h), la veille (+4,624)



Vaccination : 1,1 millions de doses de vaccin injectées depuis le 16 février 2021, date de la première injection en République Domincaine (mise à jour le 1er avril 2021, dernières données disponibles).



FRANCE :

Situation épidémiologique :

Avertissement :Santé Publique France n’a pas été en mesure de rendre disponible le nombre de nouveaux cas. Cette donnée ainsi que le taux de guérison, de mortalité et de cas actifs sont donc celles de la veille. Les autres données ont été mise à jour.



Cas confirmés depuis le premier cas (24 janvier 2020) : 4,779,412 cas (+46,677 en 24h), la veille (+50,659)



Personnes hospitalisées : 28,886 personnes (+157 en 24h), la veille (+148)



Soins intensifs : 5,273 personnes (+19 en 24h), la veille (+145)



Guérisons : 299,075 personnes (+1,341 en 24h), la veille (+1,528)



Taux national de Guérison : 6,22% (-)



Décès : 96,465 décès (+185 en 24h dans les hôpitaux +0 dans les EMS/EHPAD ), la veille au total, (+308)



Taux national de mortalité : 2.01% (-)



Cas actifs : (excluant décès et guérisons) 4,385,430 cas (+44,809 en 24h), la veille (+48,823)



Vaccination : 12,14 millions de doses de vaccin injectées depuis le 27 décembre 2020, date de la première injection en France (+370,000 en 24h mise à jour le 2 avril dernières données disponibles).



Nouvelles scientifiques :



NEWS : COVID-19, nouvelles définitions en Haïti

Cas suspect de COVI-19 :

Toute personne présentant une fièvre supérieure ou égale à 38 degrés Celsius, ou un antécédent récent de fièvre (dans les 14 derniers jours), accompagnée ou pas de toux avec ou sans difficultés respiratoires, de courbatures, de céphalée inexpliquée.

Ou

Toute personne présentant une altération subite du goût (dysguesie ou agueusie) ou de l’odorat (hyposmie ou anosmie) sans rhinite associée.

Ou

Toute personne chez qui un clinicien (médecin ou infirmière) suspecte le Covid-19.

Chez les enfants : tous les signes ci-haut cités et/ou altération de l’état général, diarrhée ou fièvre isolée surtout chez l’enfant de moins de 3 mois.



Cas confirmé de COVID-19 :

Tout cas suspect de Covid-19 pour lequel un test détecte la présence d’acides nucléiques du SRAS-CoV-2) indépendamment des signes et symptômes. Tous les Cas confirmé de Covid-19 doivent être placé en isolement institutionnel ou domiciliaire.



Cas récupéré ou déclaré rétabli de Covid-19 :

Un cas de Covid-19 est déclaré «récupéré » ou « rétabli » dans les situations suivantes:

Personnes symptomatiques (malades) testées positives : au moins 10 jours depuis la disparition des signes de la maladie avec ou sans un nouveau test négatif (reprise du test si possible).

Ou

Personnes asymptomatiques (sans symptôme) testées positives : 10 jours sans apparition de signe de maladie avec ou sans un nouveau test négatif (reprise du test si possible).



Décès dû au Covid-19 :

Décès survenant chez un cas confirmé (par test ou par lien épidémiologique) ou par confirmation post mortem en l’absence de toute autre cause évidente de décès sans lien avec le coronavirus Covid-19.



SYMPTÔMES :

Les symptômes fréquents du coronavirus Covid-19 : sont la toux, la fièvre et la fatigue extrême. Certaines personnes peuvent aussi avoir des symptômes plus graves, tels que des difficultés respiratoires ou une pneumonie. En moyenne, les symptômes du Covid-19 se développent généralement entre 5 à 7 jours après la contamination. Dans certains cas peu fréquent, ils peuvent apparaître seulement au 12e jour.



CONSEILS :

Conseils de base pour se protéger et éviter la propagation autant que possible, en cas d’introduction du Covid-19 en Haïti :

Toujours tousser ou éternuer dans ses manches ou son coude, jamais au visage de l’autre, ni dans les mains ;



Utiliser des mouchoirs en papier pour s’essuyer les mains ou le visage et les jeter ensuite à la poubelle et se laver les mains ensuite ;



Se laver fréquemment les mains avec du savon ou de l’eau alcoolisée. On peut utiliser également un « sanitizer » ;



Évitez tout contact avec une personne présentant un syndrome grippal et l’inviter à se faire soigner ;



Évitez tout contact avec des personnes vulnérables si l’on est malade ;



Évitez les salutations comme les poignées de main et les baisers ;



Évitez de vous toucher le nez, les yeux et la bouche si vous ne vous êtes pas lavé les mains ;

Évitez les rassemblements de personnes.



HL/ HaïtiLibre