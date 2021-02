Haïti – Diaspora Covid-19 : Bulletin quotidien #331

SITUATION MONDIALE :

Dimanche 14 février 2021, le nombre de personnes contaminées dans le monde par le coronavirus Covid-19 depuis le début de la pandémie (Source officielle), s’élève à 108,584,346 cas (+335,629), la veille (+400,573). Nombre de pays contaminés 192 (inchangé).



Bulletin de la veille : https://www.haitilibre.com/article-33015-haiti-diaspora-covid-19-bulletin-quotidien-330.html



Depuis le début de la pandémie 60,880,296 personnes ont été guéries du Covid-19 dans le monde (+245,405), la veille (+295,281)





Depuis le début de la pandémie 2,394,694 personnes sont mortes du Covid-19 dans le monde (+10,581 en 24h), la veille (+14,642)



Le nombre de cas actifs (moins décès et guérisons) dans le monde est actuellement de 45,309,356 (+79,643 en 24h), la veille (+90,650)



Taux moyen de guérison au monde : 56.07% (+)



Taux moyen de mortalité au monde : 2,21% (+)



Monde : Nombre de cas confirmés quotidiens :







Vaccination : 171.35 millions de doses de vaccin injectées (+5.6 millions de doses injectées en 24h (mis à jour du 13 février 2021 dernières données disponibles).



TOP 5 des pays ayant le plus de cas actifs : (moins décès et guérisons)

1er – USA : 8,937,970 cas, (-32,855 en 24h), la veille (-15,424)



2e – France : 3,195,798 (+19,968 en 24h), la veille (+ 18,847)

3e – Espagne : 2,840,912 cas (mise à jour non disponible), la veille (+14,051)

4e*- Royaume Unis 1,784,867 cas (-18.638 en 24h), la veille (-23,360)

5e – Brésil : 830,777 cas (-5,525 en 24h), la veille (-4,356)



TOP 5 des pays ayant le plus de décès :

1er – USA : 484,248 décès (+3,361 en 24h), la veille (+5,443)

2e – Brésil : 238,532 décès (+1,043 en 24), la veille (+1,288)

3e – Mexico : 173,771 décès (+1,214 en 24h), la veille (+1,323)

4e – Inde : 155,642 décès (+92 en 24h), la veille (+103)

5e* – Royaume-uni : 116,908 décès (+621 en 24h), la veille (+758)



TOP 5 des pays ayant le plus grand nombre de guérisons :

1er – USA : 18,153,126 guérisons (+112,814 en 24h), taux de guérison 65.83% (+)

2e – Inde : 10,611,731 guérisons (+11,106 en 24h), taux de guérison 97.31% (+)

3e – Brésil : 8,740,445 guérisons (+48,781 en 24h), taux de guérison 89.91% (+)

4e – Russie : 3,553,326 guérisons (+15,085 en 24h), taux de guérison 88,25% (+)

5e – Turquie : 2,468,419 guérisons (+7,215 en 24h), taux de guérison 95.68% (-)



DIASPORA :

USA :

Cas depuis le premier cas (9 mars 2020) : 27,575,344 cas (+83,320 en 24h), la veille (+99,512)

Guérisons : 18,153,126 guérisons (+112,814 en 24h), la veille (+109,493)

Taux national de Guérison : 65.83% (+)

Décès : 484,248 décès (+3,361 en 24h), la veille (+5,443)

Cas actifs (moins décès et guérisons) : 8,937,970 cas, (-32,855 en 24h), la veille (-15,424)



Canada :

Cas depuis le début de l’épidémie (25 janvier 2020) : 828,408 cas (+3,797 en 24h), la veille (+2,679)

Guérisons : 769,007 personnes (+1,837 en 24h), la veille (+3,191)

Taux national de Guérison : 92,83% (-)

Décès : 21,238 décès (+70 en 24h), la veille (+79)

Taux national de mortalité : 2,56% (-)

Cas actifs : (excluant décès et guérisons) 38,163 cas (+1,890 en 24h), la veille (-591)



Vaccination : 1,22 million de doses de vaccin injectées depuis le 14 décembre 2020 date de la première injection aux Canada (+70,000 doses en 48h en date du 10 février 2021 dernières données disponibles).



Canada : Nombre de cas confirmés quotidiens







France :

Cas confirmés depuis le premier cas (24 janvier 2020) : 3,518,414 cas (+21,231 en 24h), la veille (+20,701)

Guérisons : 241,323 personnes (+1,064 en 24h), la veille (+1,537)

Taux national de Guérison : 6,86% (-)

Décès : 81,293 décès (+199 dans les hôpitaux et +0 dans les EMS/EHPAD), la veille (+317 au total)

Cas actifs : (excluant décès et guérisons) 3,195,798 (+19,968 en 24h), la veille (+ 18,847)





Amérique latine et Caraïbe cas actifs (moins décès et guérisons) :

Brésil : Brésil : 830,777 cas (-5,525 en 24h), la veille (-4,356)

Mexique : 271,933 cas (+1,322 en 24h), la veille (+1,583)

Argentine : 150,400 cas (-907 en 24h), la veille (-904)

Colombie : 54,300 cas (-880 en 24h), la veille (-2,269)

République Dominicaine : 50,634 cas (-331 en 24h), la veille (-283)

Pérou : 39,845 cas (-6725 en 24h), la veille (+1,542)

Équateur : 29,863 cas (+1,964 en 24h), la veille (+1,258)

Chili : 22,749 cas (-432 en 24h), la veille (+1,629)

Panama : 16,775 cas (-1,981 en 24h), la veille (-2,137)

Guyane française : 14,195 cas (+160 en 24h), la veille (-8)

Guadeloupe : 8,304 cas (-10 en 24h), la veille (-3)

Martinique : 6,077 cas (mise à jour non disponible 2 jours), la veille (non disponible)

Jamaïque : 5,915 cas (+147 en 24h), la veille (+238)

Cuba : 4,713 cas (-92 en 24h), la veille (-20)

Haïti : 2,542 cas (+29 en 24h), la veille (-3)

Bahamas : 1,202 cas (mise à jour non disponible 2 jours), la veille (non disponible)



HAÏTI :

Situation épidémiologique :

Selon le Ministère de la Santé Publique, 29 nouveaux cas de Covid-19 auraient été confirmés en Haïti le 11 février 2021 (dernières données partielles disponibles) pour un total de 12,143 cas confirmés sur l’ensemble du territoire national depuis le premier cas (19 mars 2020 https://www.haitilibre.com/article-30319-haiti-sante-origine-des-2-premiers-cas-de-covid-19-en-haiti.html ). Mise à jour précédente (+77 le 10 février 2021)



Guérisons : 9,354 personnes (inchangé), la veille (+79)



Taux de guérison : 77,03% (-)



Décès : 247 décès, (+1)



Taux de mortalité : 2.03% (-)



Cas actifs : (moins décès et guérisons) 2,542 cas (+29 en 24h), la veille (-3)



Cas importés : 152 cas depuis la réouverture des aéroports et +43 depuis le dernier bilan datant du 9 juillet (109 cas) https://www.haitilibre.com/article-31348-haiti-flash-152-cas-importes-depuis-la-reouverture-des-aeroports.html (Depuis, ces informations ne sont plus rendues disponibles)





Cas suspects investigués depuis le 19 mars : 52,716 cas (+142 en 24h)



Cas testés depuis le début de la pandémie : 52,691 cas (+163 en 24h en date du 11 février dernières données disponibles). Notez que le très faible nombre de personnes testées ne permet pas statistiquement de faire une estimation représentative des cas de Covid-19 en Haïti.



Personnes hospitalisées : 110 en date du 10 février. (dernières données disponibles)



Personnes en soins intensifs : (non disponible)



Personne en isolement : 2,542 en date du 10 février. dernières données disponibles)



Personnes traitées à domicile actuellement : 853 en date du 10 février. dernières données disponibles).



Cas confirmés par département :

Ouest : 8,619 (+27)

Nord : 735 (inchangé)

Artibonite : 644 (inchangee)

Centre : 616 (inchangé)

Nord-Est : 333 (inchangé)

Sud-Est : 288 (+2)

Sud : 282 (inchangé)

Nord-Ouest : 236 (inchangé)

Grand’Anse : 207 (inchangé)

Nippes : 156 (inchangé)



ÉTATS-UNIS :

Situation épidémiologique :



États-Unis :

Cas depuis le premier cas (9 mars 2020) : 27,575,344 cas (+83,320 en 24h), la veille (+99,512)

Guérisons : 18,153,126 guérisons (+112,814 en 24h), la veille (+109,493)

Taux national de Guérison : 65.83% (+)

Décès : 484,248 décès (+3,361 en 24h), la veille (+5,443)

Taux national de mortalité : 1.76% (+)

Cas actifs (moins décès et guérisons) : 8,937,970 cas, (-32,855 en 24h), la veille (-15,424)

Tests : 330,066,415 personnes ont été testées (+1,719,413 en 24h), la veille (+1,772,412)



Vaccination : 50,64 millions de doses de vaccin injectées depuis le 14 décembre 2020 date de la première injection aux États-Unis (+2.23 millions d’injections, en 24h, mis à jour du 13 février 2021 dernières données disponibles).



USA : Nombre de cas confirmés quotidiens







État de New York :

Cas depuis le début de l’épidémie (1er mars 2020) : 1,531,540 cas (+8,755 en 24h), la veille (+8,715)

Guérisons : 137,276 personnes (+785 en 24h), la veille (+834)

Taux de guérisons : 8,96% (=)

Décès : 45,751 décès (+154 en 24h), la veille (+144)

Taux de mortalité : 2.99% (=)

Cas actifs (moins décès et guérisons) : 1,348,513 cas (+7,816 en 24h), la veille (+7,737)

Tests : 34,802,244 personnes testées (+253,563 en 24h), la veille (+237,134)



État du Massachusetts :

Cas depuis le début de l’épidémie (1er février 2020) : 555,895 cas (+2,083 en 24h), la veille (+2,416)

Guérisons : 453,740 personnes guéries (+28,023 mise à jour du 12 février 2021 – mise à jour hebdomadaire)

Taux de guérison : 81.62% (-)

Décès : 15,424 décès (+66 en 24h), la veille (+89)

Taux de mortalité : 2,77% (=)

Cas actifs (moins décès et guérisons) : 86,731 cas (+2,017 en 24h), la veille (+2,327)

Tests : 14,837,659 personnes testées (+99,915 en 24h), la veille (+106,107)



Floride :

Cas depuis le début de l’épidémie (1er mars 2020) : 1,821,937 cas (+7,515 en 24h), la veille (+7,617)

Décès : 28,683 décès (+118 en 24h), la veille (+183)

Taux de mortalité : 1.57% (=)

Tests : 20,447,964 (+104,841 en 24h), la veille (+109,356)



Miami Dade (FL) :

Cas depuis le début de l’épidémie (12 mars 2020) : 392,842 cas (+1,680 en 24h), la veille (+1,643)

Décès : 5,141 décès (+20 en 24h), la veille (+40)

Taux de mortalité : 1,31% (=)



QUÉBEC :

Situation épidémiologique :

Cas confirmés depuis le premier cas (27 février 2020) :

275,880 cas (+1,049 en 24h), la veille (+983)



Guérison: 255,146 personnes (+1,145 en 24h), la veille (+1,350)



Décès : 10,201 décès (+28 en 24h), la veille (+24)



Cas actifs : (excluant décès et guérison) 10,533 cas (+376 en 24h), la veille (-390)



Hôpitaux : 812 personnes hospitalisées (-37 en 24), la veille (-25)



Soins intensifs : 130 personnes (-7 en 24h), la veille (-6)



À Montréal, épicentre de la pandémie au Québec où se trouve la plus grande communauté haïtienne (près de 150,000 membres) : 101,680 cas ont été confirmés depuis le début de l’épidémie (+432 en 24h), précédent (+432)



TOP 5 des arrondissements de Montréal les plus contaminées :

Avertissement: Santé Montréal ne met pas à jour la situation par arrondissement le weekend. Les chiffres ci-dessous sont les mêmes que ceux de notre bulletin de la veille.



1 – Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce : 8,801 cas (+42 en 24h), la veille (+43)

2 – Villeray-Saint-Michel- Parc Extension : 8,364 cas (+40 en 24h), la veille (+46)

3 – Ahuntsic-Cartierville : 7,964 (+38 en 24h), la veille (+31)

4 – Montréal Nord : 7,338 cas (+21 en 24h), la veille (+25)

5 – Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles : 7,067 (+31 en 24h), la veille (+71)



TOP 5 des régions du Québec les plus contaminées :

1 – Montréal : 101,680 cas (+432 en 24h), la veille (+432)

2 – Montérégie : 40,197 cas (+147 en 24h), la veille (+137)

3 – Laval : 23,424 cas (+85 en 24h), la veille (+103)

4 – Capitale-Nationale (Québec) : 21,950 cas (+39 en 24h), la veille (+45)

5 – Lanaudière : 19,424 cas (+65 en 24h), la veille (+75)



Taux de Guérison Province de Québec : 92,48% (+)



Taux de mortalité : 3.70% (=)



Vaccination : 290,953 doses de vaccin injectées depuis le 14 décembre 2020 date de la première injection (+8,675 en 24h dernières données disponibles 12 février – MSSS)



RÉPUBLIQUE DOMINICAINE :

Situation épidémiologique :



Cas confirmés depuis le 1er mars :

228,895 (+1,131 en 24h), la veille (+1,050). Premier cas (1er mars 2020) https://www.haitilibre.com/article-30165-haiti-flash-premier-cas-de-covid-19-en-republique-dominicaine.html



Guérisons : 175,329 guérisons depuis le 1er mars (+1,447 en 24h), la veille (+1,320)



Taux national de Guérison : 76.60% (+)



Décès : 2,932 décès (+15), la veille (+13)



Taux de mortalité : 1,28% (=)



Cas actifs : (excluant décès et guérisons) 50,634 cas (-331 en 24h), la veille (-283)



Taux d’occupation hospitalier :



Lits Covid- 19 : 802 occupés sur 2,730 lits soit 29% d’occupation (-)

Lits Soins intensifs : 255 occupés sur 538 lits soit 47% d’occupation (-)

Lits avec ventilation assistée : 133 occupés sur 406 lits soit 33% d’occupation (-)



Top 5 des provinces les plus infectées (cas actif, moins guérisons et décès) :

1 – District national : 10,854 cas (-213 en 24h), la veille (-94)

2 – Santo Domingo : 7,174 cas (-9 en 24h), la veille (+4)

3 – Santiago : 5,707 cas (-19 en 24h), la veille (-104)

4 – Puerto Plata : 1,940 cas (-16 en 24h), la veille (-29)

5 – La Vega : 1,890 cas (-48 en 24h), la veille (-26)



Tests (depuis le 1er cas) : 1,134,670 tests (+7,109 en 24h), la veille (+6,175)



FRANCE :

Situation épidémiologique :



Cas confirmés depuis le premier cas (24 janvier 2020) : 3,518,414 cas (+21,231 en 24h), la veille (+20,701)



Personnes hospitalisées : 26,196 (-228 en 24h), la veille (-539)



Soins intensifs : 3,294 personnes (-4 en 24h), la veille (-29)



Guérisons : 241,323 personnes (+1,064 en 24h), la veille (+1,537)



Taux national de Guérison : 6,86% (-)



Décès : 81,293 décès (+199 dans les hôpitaux et +0 dans les EMS/EHPAD), la veille (+317 au total)



Taux national de mortalité : 2.31% (-)



Cas actifs : (excluant décès et guérisons) 3,195,798 (+19,968 en 24h), la veille (+ 18,847)



Vaccination : 2,84 millions de doses de vaccin injectées depuis le 27 décembre 2020, date de la première injection en France (+150,000 en 24h mise à jour le 12 février dernières données disponibles).



Nouvelles scientifiques :



NEWS : COVID-19, nouvelles définitions en Haïti

Cas suspect de COVI-19 :

Toute personne présentant une fièvre supérieure ou égale à 38 degrés Celsius, ou un antécédent récent de fièvre (dans les 14 derniers jours), accompagnée ou pas de toux avec ou sans difficultés respiratoires, de courbatures, de céphalée inexpliquée.

Ou

Toute personne présentant une altération subite du goût (dysguesie ou agueusie) ou de l’odorat (hyposmie ou anosmie) sans rhinite associée.

Ou

Toute personne chez qui un clinicien (médecin ou infirmière) suspecte le Covid-19.

Chez les enfants : tous les signes ci-haut cités et/ou altération de l’état général, diarrhée ou fièvre isolée surtout chez l’enfant de moins de 3 mois.



Cas confirmé de COVID-19 :

Tout cas suspect de Covid-19 pour lequel un test détecte la présence d’acides nucléiques du SRAS-CoV-2) indépendamment des signes et symptômes. Tous les Cas confirmé de Covid-19 doivent être placé en isolement institutionnel ou domiciliaire.



Cas récupéré ou déclaré rétabli de Covid-19 :

Un cas de Covid-19 est déclaré «récupéré » ou « rétabli » dans les situations suivantes:

Personnes symptomatiques (malades) testées positives : au moins 10 jours depuis la disparition des signes de la maladie avec ou sans un nouveau test négatif (reprise du test si possible).

Ou

Personnes asymptomatiques (sans symptôme) testées positives : 10 jours sans apparition de signe de maladie avec ou sans un nouveau test négatif (reprise du test si possible).



Décès dû au Covid-19 :

Décès survenant chez un cas confirmé (par test ou par lien épidémiologique) ou par confirmation post mortem en l’absence de toute autre cause évidente de décès sans lien avec le coronavirus Covid-19.



SYMPTÔMES :

Les symptômes fréquents du coronavirus Covid-19 : sont la toux, la fièvre et la fatigue extrême. Certaines personnes peuvent aussi avoir des symptômes plus graves, tels que des difficultés respiratoires ou une pneumonie. En moyenne, les symptômes du Covid-19 se développent généralement entre 5 à 7 jours après la contamination. Dans certains cas peu fréquent, ils peuvent apparaître seulement au 12e jour.



CONSEILS :

Conseils de base pour se protéger et éviter la propagation autant que possible, en cas d’introduction du Covid-19 en Haïti :

Toujours tousser ou éternuer dans ses manches ou son coude, jamais au visage de l’autre, ni dans les mains ;

Utiliser des mouchoirs en papier pour s’essuyer les mains ou le visage et les jeter ensuite à la poubelle et se laver les mains ensuite ;

Se laver fréquemment les mains avec du savon ou de l’eau alcoolisée. On peut utiliser également un « sanitizer » ;

Évitez tout contact avec une personne présentant un syndrome grippal et l’inviter à se faire soigner ;

Évitez tout contact avec des personnes vulnérables si l’on est malade ;

Évitez les salutations comme les poignées de main et les baisers ;

Évitez de vous toucher le nez, les yeux et la bouche si vous ne vous êtes pas lavé les mains ;

Évitez les rassemblements de personnes.



Bulletin de la veille : https://www.haitilibre.com/article-33015-haiti-diaspora-covid-19-bulletin-quotidien-330.html



Lire aussi :

https://www.haitilibre.com/article-31426-haiti-flash-evaluation-des-remedes-traditionnels-haitiens-contre-le-covid-19.html

https://www.haitilibre.com/article-31113-haiti-flash-reouverture-de-l-aeroport-international-date-officielle.html

https://www.haitilibre.com/article-30901-haiti-flash-rapport-des-decaissements-de-l-etat-pour-lutter-contre-le-covid-19.html

https://www.haitilibre.com/article-30454-haiti-flash-covid-19-premier-deces-en-haiti.html

https://www.haitilibre.com/article-30165-haiti-flash-premier-cas-de-covid-19-en-republique-dominicaine.html



HL/ HaïtiLibre