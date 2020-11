Haïti – Choléra : Atelier sur les perspectives de dédommagement des victimes 10 ans après…

Mercredi 21 octobre, Mme Colombe Emilie Jessy MENOS, la Ministre, déléguée auprès du Premier Ministre, chargée des Droits de l’Homme et de la Lutte contre la Pauvreté Extrême, a participé à un atelier sur les perspectives de dédommagement des victimes 10 ans après le premier cas. Une initiative d’Avocats Sans Frontières Canada https://www.haitilibre.com/article-32101-haiti-justice-l-opc-exige-reparation-pour-les-victimes-du-cholera-l-onu-regrette.html et en collaboration avec plusieurs organisations haïtiennes de protection et de défense des droits humains.



Cet atelier a permis à la Ministre Menos de réaffirmer l’engagement des autorités haïtiennes d’accompagner les victimes et d’évoquer les axes d’actions en perspective pour y arriver.



La Ministre Menos, croit nécessaire de trouver des solutions concertées, et respectueuse de la dignité humaine convaincue que « c’est dans et par le dialogue que les parties concernées, l’État haïtien y compris, arriveront à une solution pour répondre aux demandes et réclamations des victimes. »



Cet atelier atelier sur les dix ans de l’introduction du choléra en Haïti état une initiative de l’Organisation Non Gouvernementale, « Avocats Sans Frontières Canada » en collaboration avec plusieurs organisations haïtiennes de protection et de défense des droits humains.



IH/ iciHaïti