Haïti – Justice : 44e jours de Grève des Magistrats, l’OPC comme négociateur

L’Office de la Protection du Citoyen informe qu’il a été sollicité formellement par les dirigeants de l’Association Nationale des Magistrats Haïtiens (ANAMAH), de l’Association Professionnelle des Magistrats (APM), de l’Association des Juges de Paix Haïtiens (AJUPHA) et du Réseau National des Magistrats Haïtiens (RENAMAH) pour faciliter les négociations autour de la grève lancée le 15 février 2021 https://www.haitilibre.com/article-33017-haiti-justice-le-systeme-judiciaire-paralyse-au-niveau-national-a-partir-de-lundi.html, par ces Associations de Magistrats pour protester contre l’arrêté du 11 février renvoyant à la retraite 3 Juges à la Cour de Cassation https://www.haitilibre.com/article-33009-haiti-flash-le-president-moise-remplace-les-3-juges-impliques-dans-la-tentative-de-coup-d-etat.html et la révocation du greffier Christophe Lespérance, par le Ministre la Justice, pour avoir siégé à l’audience d’Habeas Corpus initiée en faveur du Juge Dabrezil. Sollicitation à laquelle l’OPC a répondu favorablement



Dans ce cadre, l’OPC a tenue plusieurs audiences avec le Ministre de la Justice et sollicité une audience avec le Président de la Cour de Cassation qui malheureusement a décliné en précisant que « les Juges à la Cour de Cassation frappés par l’arrêté du 11 février 2021 ont exercé un recours par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA). Ainsi suivant Je déroulement de ce recours, c’est par-devant la Cour de Cassation que cette affaire sera portée, en dernier lieu, pour décision finale. Donc, le Président de la Cour de Cassation se voit en sa qualité de Magistrat d’observer le droit de réserve particulièrement dans cette situation … »



Analysant ces données, l’OPC est en mesure d’affirmer que la solution à cette grève revêt une dimension juridico-politique et l’action introduite par devant la CSC/CA par la Juge Wendelle Coq Thelot (frappée par l’arrêté du 11 février 2021) risque de perdurer au niveau de cette juridiction avec des conséquences néfastes sur les personnes en détention préventive prolongée.



Dans l’intervalle, l’OPC tient à informer, que le Ministre de la Justice Me Rockfeller Vincent, évite de s’immiscer dans l’affaire affirmant que celle-ci est pendante par-devant la CSC/CA, mais accepte de discuter sur la décision prise à l’encontre du greffier Christophe Lespérance.



L’OPC tout en respectant scrupuleusement les revendications exprimées par les Associations de Magistrats, sollicite au nom des milliers de personnes en situation de détention préventive prolongé particulièrement celles qui sont malades, la mise sur pied d’une cellule d’urgence afin de traiter les cas nécessitant une décision judiciaire urgente.



HL/ HaïtiLibre