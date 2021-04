L’histoire émouvante de Florance Alssaint, la chanteuse haïtienne qui a surpris le jury de « Got Talent » au Chili

La chanteuse a ému le jury avec son histoire de vie et avec une interprétation impeccable de « A Natural Woman » d’Aretha Franklin en espagnol

Samedi 3 avril 2021 ((rezonodwes.com))– Le premier chapitre de « Got Talent » Chili, organisé par María José Quintanilla et Karla Constant et diffusé le vendredi 12 mars dernier, contenait de nombreuses histoires sensibles de sacrifice et de lutte de la part des participants.

Cependant, l’une des plus marquantes a été la chanteuse haïtienne Florence Alssaint (40 ans), qui a dû laisser ses trois enfants dans son pays natal il y a quatre ans pour émigrer au Chili.

La médiatrice socioculturelle, comme elle se définissait elle-même, a révélé qu’elle est uniquement avec son mari au Chili et qu’elle souhaite «réaliser ses rêves pour ses enfants et pour toutes les mères qui sont sans leurs enfants mais qui continuent d’avancer».

Après cela, la chanteuse a commencé son interprétation en espagnol du classique « A Natural Woman » de la chanteuse américaine Aretha Franklin, qui a ému jusqu’aux larmes une partie du jury par la passion imprégnée dans la chanson.

Après cela, Carolina Arregui et Luis Gnecco ont pris l’initiative de ne faire que des louanges à la participante.

« Bella! Tu m’as fait pleurer d’émotion, de passion, j’ai ressenti tout ce que tu ressentais », a souligné l’actrice nationale Denise Rosenthal, en larmes.

De même, l’acteur de « Neruda » Raquel Castillo a également fait l’éloge de l’artiste: « Ce qu’elle fait est très beau, très puissant. Très, très puissant. Je vous félicite. »

Ainsi, Carolina Arregui, Luis Gnecco, Denise Rosenthal et Sergio Freire n’ont pas hésité à dire «oui» pour que Florence puisse passer à une nouvelle phase du programme transmis par Mega.