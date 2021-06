Inauguration du Centre culturel municipal Emmanuel Charlemagne

Un centre culturel dans la commune de Carrefour porte désormais le nom de l’auteur de la chanson : « Limyè » et ancien maire de la capitale haïtienne, Joseph Emmanuel Charlemagne. Le centre culturel municipal de Carrefour a été inauguré le 17 mai 2021 à Thor 12 en présence de certains fonctionnaires de l’État haïtien et des membres de la société civile.



Le centre culturel municipal Emmanuel Charlemagne a été inauguré officiellement le 17 mai 2021. Pour le maire de la commune de Carrefour, Jude Édouard Pierre, le centre culturel va contribuer à la dynamisation du secteur culturel et artistique dans la commune de Carrefour. Il a fait, durant son intervention, un plaidoyer en faveur de la culture et de la formation intellectuelle des jeunes. Pour le premier citoyen de la commune, la culture est un vecteur important de développement tant sur le plan social qu’économique selon les informations relayées dans la presse locale. Jude Édouard Pierre a, par ailleurs, exprimé la volonté de continuer à travailler pour le bonheur de sa municipalité et celle de ses concitoyens. Il a présenté, entre autres, le rapport du bibliothon tenu les 29, 30 avril et le 1 et mai 2021 qui a permis de collecter plus de huit mille ouvrages pour la bibliothèque Paulette Poujol Oriol du centre.



Au cours de cette cérémonie d’inauguration, le DG de la DNL, Jean Emmanuel Jacquet promet que la DNL va supporter le centre et réitère l’engagement de l’institution de participer à la formation du personnel de ladite bibliothèque qui comprend aussi un auditorium, une salle multimédia et une terrasse. Déroulée en présence de la communauté estudiantine, des professionnels et des notables de la zone, cette inauguration était l’occasion de réécouter le répertoire du chanteur Manno Charlemagne auteur, compositeur, et homme politique haïtien né à Carrefour le 14 avril 1948 et décédé le 10 décembre 2017 à Miami aux États-Unis d’Amérique.



Durant toute sa carrière musicale, Manno Charlemagne a chanté les airs traditionnels et a été influencé par les artistes haïtiens : Dodof Legros, Lumane Casimir, Issa El Saieh, Raoul Guillaume, Gérard Dupervil et Guy Durosier.Aujourd’hui encore ses chansons sont tournées en boucle dans toutes les stations de radio. À noter que le maire de Carrefour Jude Édouard Pierre a fait choix du journaliste et ancien vice-président du conseil électoral provisoire de 2016 Pierre Manigat Junior pour être le nouvel ambassadeur de la commune de Carrefour. Il a remplacé à ce poste le DJ Tony mix.



Schultz Laurent Junior