Célébration de la Saint-Yves : une occasion pour rendre hommage à Me Monferrier Dorval

La célébration du saint patron des avocats et des magistrats a débuté le mercredi 19 mai 2021 par une messe d’Action de grâce, organisée par le Barreau de Port-au-Prince. Du décor jusqu’au discours présenté à l’occasion, en passant par le serment de circonstance, le feu bâtonnier de Port-au-Prince, mort assassiné, le 28 aout 2020, a été honoré. Outre la messe, d’autres activités ont été programmées dans le cadre de la commémoration de la Saint-Yves.



« La force de la loi doit pouvoir orienter, diriger la société qui est en perte de vitesse et qui a perdu sa route. La société de droit est la garantie de l’ordre, de la tranquillité, de la stabilité du progrès.» Ces propos de l’évêque Pierre André Dumas, emprunté au défunt Monferrier Dorval constituent le point central du sermon de circonstance. En effet, l’évêque a dépeint une société qui repose sur les préceptes d’un état de droit. Selon lui, la société haïtienne est en perte de vitesse et a perdu sa route. Il a parlé donc d’une société basée sur le droit où la liberté individuelle est respectée. « Le droit diffère du caprice de l’arbitraire d’un individu a-t-il souligné. Mgr Dumas a fait donc le plaidoyer pour un état de droit ou les droits humains seront respectés, et le pays dirigé dans l’esprit de la séparation des trois pouvoirs, dans le respect des principes de l’équité, du droit et de la justice selon les principes de la raison et en se fondant sur la loi mère dans l’indépendance de la justice.



Sur la même lancée, la bâtonnière du Barreau de Port-au-Prince, Marie Suzy Legros, a fait savoir que l’état de droit de la République d’Haïti agonise. Les causes de ce mal, a-t-elle énuméré, sont : l’organisation du référendum de manière inconstitutionnelle, l’installation et l’exercice de la fonction du Conseil électoral de 9 membres sans prestation de serment préalable. Pour elle, tous ses agissements montrent que la Constitution de 1987 et la Loi constitutionnelle de 2011 sont bafouées.



Elle a également critiqué l’insécurité instaurée dans le pays qui touche toute la population notamment les membres de la basoche. Toujours dans l’idée de prôner l’état de droit, Me Legros a parlé de l’inaccessibilité de la justice ces derniers mois. Outre la grève des magistrats, elle a décrit la situation difficile des juges, des avocats et des clients qui doivent fréquenter le tribunal de paix de Port-au-Prince, sise au Bicentenaire, dans une zone de non-droit. La bâtonnière réclame la reconstruction et la délocalisation du tribunal de paix à la rue de la Réunion, où il se trouvait déjà bien avant d’être détruit par le séisme du 12 janvier 2010.



Par ailleurs, les réalisations du défunt bâtonnier Monferrier Dorval ont été énumérées. Parmi elles, la bâtonnière a présenté, un documentaire autour du thème « quel droit, quelle société », initié par le bâtonnier et qu’il n’a pas eu le temps de finaliser, car il fut assassiné bien avant la fin du projet. Toujours selon maître Legros, le projet a été repris et finalisé après la mort de l’avocat. Cette œuvre posthume sera mise à la disposition de la population pour visualisation.



Geneviève Rose Murdith Joseph