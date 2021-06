Telecoms : Faute de bilan, Jovenel Moïse rompt avec la tradition de célébration du 17 mai alors qu’ Abinader commémore en grande pompe et annonce de grands projets

Faute de bilan, PHTK rompt avec la tradition de célébration de la journée du 17 mai en Haïti alors que Abinader la commémore en grande pompe et annonce de grands projets

Mardi 18 mai 2021 ((rezonodwes.com))– Tous les ans depuis le 17 mai 1969, la Journée mondiale des Télécommunications et de la société de l’information (WTISD) est célébrée à travers le monde pour commémorer la création de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et la signature de la première Convention télégraphique internationale, en 1865.

La commémoration de la journée mondiale des Télécommunications en Haiti est une tradition. Chaque 17 mai , Haiti , d’ une facon ou d’une autre, avait pris l’habitude de rappeler aux jeunes et moins jeunes , par l’organisation de quelques activités ces deux événements importants pour l’UIT (Union Inernationale des Télécommunications) et pour le monde entier, car de la naissance du télégraphe aux communications par satellite et à l’Internet, en passant par la radiodiffusion sonore et télévisuelle, les travaux de l’Union ont contribué à tirer parti des potentialités scientifiques et technologiques pour répondre à un besoin fondamental de l’homme, celui de communiquer.

Cependant le régime PHTK (deuxième version) a décidé ,cette année, de rompre avec cette tradition.

Il en résulte sur une même île, à l’occasion de la commemoration de la journée mondiale des Télécommunications et de la société de l’information, deux gouvernements représentant deux pays membres de l’UIT, cette institution spécialisée des Nations Unies, affichent deux attitudes et comportements diamétralement opposés par rapport à un même évennement.

Le premier acceuille la journée consacrée aux TICs dans le monde entier avec la plus grande indifference.

Pas la moindre petite note pour rappeler le thème retenu pour la commemoration cette année ( Accelerer la tranformation numerique en ces temps difficiles) et la signification dudit thème pour les haitiens au temps de la pandemie de Covid-19.

Il est vrai que les « temps difficiles » mentionnés dans le thème de cette année semblent ne pas concerner le régime PHTK pour qui les plus de 4 millions d’Haïtiens vivant en dessous du seuil de la pauvreté n’existent pas .

Cependant les représentants du régime, même en panne de bilan Télécom au niveau national, aurait pu s’associer à la communauté internationale (PNUD) pour commémorer cette journée.

Toutefois de l’autre coté de l’ile, les dominicains n’ont pas lesiné sur les moyens et ont célébré la journée des Télécommunications en grande pompe.

Et , à noter, dans le bilan dressé par nos voisins de l’Est il n’a pas été fait mention de la signature, le 16 avril dernier, du protocole d’accord de coopération bilatérale en matière de gestion du spectre radioélectrique entre Haiti et la République Dominicaine.

En effet l’Institut dominicain des télécommunications a célébré la Journée mondiale des télécommunications (Indotel) avec le discours sur la responsabilité du président du conseil d’administration de l’organisme de réglementation, Nelson Arroyo.

Lors de son discours, Nelson Arroyo a fait le point sur les actions qu’il a engagées depuis son arrivée à l’institution et comment, à travers des projets clés, il va réaliser la transformation numérique que le plan gouvernemental du président Luis Abinader .

Arroyo a souligné que le processus de changement dans le secteur a commencé avec le décret n ° 539-20, par lequel le président Abinader a déclaré de grand intérêt national le droit essentiel d’accès universel à l’internet haut débit de dernière génération et l’utilisation productive des technologies de l’information et de la communication; et qu’il a chargé l’organisme de réglementation d’élaborer le plan national pour le haut débit.

Grâce à ce plan, les processus de développement et de mise en œuvre du réseau mobile de cinquième génération (5G) seront mis en œuvre, apportant la connectivité à tous les coins du pays.

Pour y parvenir, Indotel, en collaboration avec la Banque interaméricaine de développement (BID), réalisera un investissement d’environ 115 millions de dollars, dont 80 millions seront investis pour augmenter et améliorer le déploiement de la fibre optique sur le territoire dominicain.

«Avec la 5G, nous ouvrirons les portes d’un monde numérique aux possibilités infinies pour chacun des hommes et des femmes de la République dominicaine; nous atteindrons des vitesses de navigation jusqu’à 100 fois plus rapides. Par exemple, les vitesses actuelles vont de 10 à 100 mégaoctets par seconde, mais avec la 5G, nous aurons des vitesses de plus de mille mégaoctets par seconde. Aussi, ce réseau supportera un plus grand nombre d’équipements connectés, ce qui permettra le développement de l’internet des objets », a expliqué Nelson Arroyo, président du conseil d’administration d’Indotel, lors de son discours.

Indotel a entamé, en février dernier, le processus d’appel d’offres pour les bandes 700Mhz et 3,5Ghz, qui seront utilisées pour le déploiement de l’infrastructure de télécommunications pour la 5G, et qui se terminera le 30 septembre avec la résolution d’attribution.

Le président d’Indotel a souligné que la structure et la mise en œuvre dudit appel d’offres ont été réalisées en un temps record de huit mois seulement; et que la manière moderne d’aborder le sujet a décerné à l’institution le prix de «Régulateur innovant de l’année 2021» par le 5G Latin America Digital Symposium.

Il a également annoncé le projet «Connect the unconnected», une autre initiative d’Indotel qui vise à fournir un accès et une connectivité au haut débit, avec des vitesses minimales de 10 mégaoctets par seconde à diverses régions éloignées du pays; et qui aura un investissement d’environ 150 millions de pesos.

Il a poursuivi en expliquant que «parallèlement à cela, nous travaillons pour faire face à une autre vieille dette qu’Indotel avait avec le pays, et c’est la mise en œuvre de la télévision numérique; qui devrait entrer en action pour l’année prochaine 2022 avec l’arrêt de l’analogique et le début de la transmission numérique de tous les concessionnaires, permettant ainsi une meilleure qualité d’image et de son et des coûts d’exploitation réduits. «

Se référant à la loi générale sur les télécommunications, n ° 153-98, il a expliqué qu’ils sont prêts à discuter d’une mise à jour de ladite loi, qui aura 23 ans et qu’elle n’envisage pas les nouveaux outils et les progrès des télécommunications qui ont eu lieu dans le depuis deux décennies.

« La loi générale sur les télécommunications ne mentionne à aucun moment le mot Internet », a déclaré Arroyo.

Il a expliqué qu’ils mènent actuellement une consultation publique sur la proposition de la BID pour la modernisation de ladite loi.

Administration efficace

Arroyo a expliqué qu’il avait trouvé des dépenses et des systèmes volumineux qui interféraient avec l’efficacité et la productivité de l’institution.Par conséquent, grâce aux ajustements effectués, sa direction a réussi à réduire les dépenses, à rationaliser les contrôles et les processus et à assurer la transparence dans la phase d’achat.

Ces mesures ont permis d’économiser plus de 8,2 millions de pesos par mois. De même, le président d’Indotel a souligné qu’en nettoyant une masse salariale importante dont disposait l’organisme de contrôle, l’institution économisera plus de 156 millions de pesos par an.

Le président de l’organisme de régulation des télécommunications a souligné que sa direction s’est engagée à apporter légalité et transparence tant à l’institution qu’au secteur; Par conséquent, dans la période d’août 2020 à avril 2021, les collections pour le droit d’utiliser le spectre radioélectrique a atteint 84,9 millions de pesos, soit une augmentation de 51%, par rapport aux collections de la même période de 2019 à 2020.

Toujours au cours de la même période, les collections de la Contribution au développement des télécommunications (CDT) ont enregistré une croissance de 3,4%, pour environ 38,6 millions de pesos, par rapport à la période d’août à avril de 2019 à 2020.

Lors de son discours sur la responsabilité, le président du conseil d’administration d’Indotel, Nelson Arroyo, a indiqué son engagement à faire appliquer la loi dans le secteur des télécommunications. Il a souligné qu’au cours des huit derniers mois, il y avait eu un total de 26 opérations de fermeture de stations de radio qui fonctionnaient illégalement, dont 32 ont été fermées et ont saisi du matériel.

Le président de l’organisme de réglementation des télécommunications a salué l’excellent travail qui a été accompli au cours de son mandat et a remercié le travail inlassable des collaborateurs.

«Cela a été huit mois de travail acharné et de réalisations satisfaisantes, mais rien de tout cela n’aurait été possible sans le travail conjoint de grandes femmes et d’hommes qui, jour après jour, font de leur mieux pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à Indotel. », A mentionné Nelson Arroyo.

Assistance utilisateur

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information, Indotel a présenté les nouvelles plateformes sociales @ApoyoIndotelRD, grâce auxquelles les réclamations des utilisateurs seront assistées rapidement et efficacement.

Les utilisateurs pourront faire part de leurs préoccupations via les plateformes sociales Facebook, Instagram et Twitter.

Signature d’un accord d’aide aux personnes handicapées

L’Institut dominicain des télécommunications a signé un accord de collaboration avec six autres entreprises et institutions pour promouvoir l’accès des personnes souffrant de handicaps visuels, auditifs, verbaux ou autres, physiques ou mentaux, aux services publics de télécommunications.

L’accord a été signé par le président du conseil d’administration d’Indotel, Nelson Arroyo; le président exécutif de Claro, Juan Rogelio Viesca Arrache, le PDG d’Altice Dominicana, Ana Figueiredo, et le président exécutif de Trilogy Dominicana, Marco Herrera Beato.

En outre, le vice-président exécutif et directeur général de Wind Telecom, Damián Báez Dorrejo et le président du Conseil national des personnes handicapées (CONADIS) Pedro Pablo Acevedo

Semaine des télécommunications

Indotel a annoncé un programme d’activités varié pour célébrer la Semaine des télécommunications, qui commence ce lundi 17, avec la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information, et se terminera le vendredi 21.

L’agenda comprend les webinaires « La quatrième révolution industrielle: les emplois les plus demandés aujourd’hui », « Les défis de la cybersécurité: comment se protéger des dangers sur Internet? » et «Défis et défis du commerce électronique».

Le régulateur a convoqué un panel en face à face sur la « Modernisation de la loi sur les télécommunications » le jeudi 20 à 10h00 du matin au Centre de culture numérique Indotel du Palais des télécommunications, rue Isabel La Isabel La Católica au coin d’Emiliano Tejera de la ville coloniale.

Source : Listin Diario