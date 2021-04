Selon ces images, Jovenel Moïse a-t-il failli se noyer dans une rivière en crue? »Rumeurs malhonnêtes! », assure la Présidence

https://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.0edc1ef9f8b82d9b79c6115bda79f63f.fr.html#dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=fr&original_referer=https%3A%2F%2Frezonodwes.com%2F2021%2F04%2F04%2Fselon-ces-images-jovenel-moise-a-t-il-failli-se-noyer-dans-une-riviere-en-crue-rumeurs-malhonnetes-assure-la-presidence%2F&partner=tfwp&size=l&text=Selon%20ces%20images%2C%20Jovenel%20Mo%C3%AFse%20a-t-il%20failli%20se%20noyer%20dans%20une%20rivi%C3%A8re%20en%20crue%3F%20%C2%BBRumeurs%20malhonn%C3%AAtes!%20%C2%BB%2C%20assure%20la%20Pr%C3%A9sidence%20%7C%20Rezo%20N%C3%B2dw%C3%A8s&time=1617626969508&type=share&url=https%3A%2F%2Frezonodwes.com%2F2021%2F04%2F04%2Fselon-ces-images-jovenel-moise-a-t-il-failli-se-noyer-dans-une-riviere-en-crue-rumeurs-malhonnetes-assure-la-presidence%2F&via=rezo_nodwes

Existe-il un agenda d’activités détaillé de la présidence où les déplacements des locataires du Palais National sont dûment planifiés et communiqués à la presse ?

Une Note de Presse comme au temps des duvalier !

Port-au-Prince, dimanche 4 avril 2021 ((rezonodwes.com))– Le Bureau de Communication de la Présidence apporte un démenti formel aux rumeurs malhonnêtes qui circulent sur les réseaux sociaux, faisant croire que le Président de la République aurait tenté de traverser une rivière en crue dans le département du Nord-ouest et qu’il aurait failli laisser sa peau.

Effectivement, le Chef de l’Etat qui se trouvait à Môle Saint-Nicolas, avec sa famille pour les vacances de Pâques, a eu écho d’une information selon laquelle des compatriotes qui essayaient de traverser ladite rivière étaient en difficulté .

Sans perdre de temps, comme il était dans la zone, le Président Moïse s’est rendu sur les lieux, avec son équipe qui l’accompagnait, afin de porter secours à ces concitoyens en difficulté. A aucun moment de la durée, le Président Moise n’était confronté à une quelconque situation.

Il faut également préciser que le Président ne dispose pas dans son cortège de véhicules de marque Nissan Patrol, comme on peut clairement l’observer sur les images .Ces informations ne visent qu’à semer la confusion autour des activités du Chef de l’Etat et à jeter le discrédit sur l’ensemble du Gouvernement, dans un contexte politique fragilisé.

Une note à la duvalier

Le Bureau de communication de la Présidence en appelle à la vigilance de la population pour ne pas céder aux pièges d’un petit groupe de manipulateurs à la tête d’un laboratoire informel et vénéneux, spécialisé exclusivement dans la fabrication et la diffusion de fausses nouvelles, sensationnelles et particulièrement toxiques, visant à accentuer l’instabilité et à institutionnaliser la panique dans le milieu.