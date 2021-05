Le député québécois Andrés Fontecilla condamne le gouvernement canadien pour son soutien à Jovenel Moïse

Dimanche 18 avril 2021 ((rezonodwes.com))– A l’Assemblée nationale, j’ai voulu prendre quelques instants pour exprimer ma solidarité avec le peuple haïtien. Haïti traverse aujourd’hui une crise.

Au nom de Québec solidaire, je vous dis haut et fort que mon parti politique se solidarise avec la population haïtienne, avec l’opposition politique et sociale qui cherche à se regrouper et, d’abord et avant tout, avec ces dizaines de milliers de jeunes qui affrontent, sans arme, la répression chaque jour et qui réclament leur droit à l’autodétermination.

Je tiens aussi à condamner fermement la position du gouvernement canadien qui soutient la dictature en Haïti.

Le Canada qui se targue d’aider Haïti semble plus préoccupé de maintenir l’«ordre» que de soutenir la démocratie et la paix dans ce pays.

En tant que membre éminent du CORE Group avec les États-Unis, le Canada perpétue sa politique d’interférer dans le mauvais sens en Haïti. Cette politique est indigne de la diplomatie canadienne.

Ces puissances appuient les gangsters au pouvoir de crainte de voir le peuple reprendre ses droits, comme cela était survenu en 1986 avec la chute de la dictature de Duvalier.

Résistantes et résistants de Haïti, je vous salue. Nous sommes à vos côtés.

Andrés Fontecilla