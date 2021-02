Haïti – Politique: Les Bahamas mettent Haïti en quarantaine

L’ordonnnance du Gouvernement Bahaméen d’interdire pour 21 jours, tous les vols commerciaux et bateaux en provenance d’Haïti sur son territoire est entré en vigueur lundi 15 février 2021.



Cette ordonnance stipule « L’entrée aux Bahamas de tout navire ou personne qui a quitté Haïti, que ce soit par des voies de transport directes ou en transitant par une autre juridiction et en arrivant par voie aérienne ou maritime sera interdite pendant une période de 21 jours commençant le lundi 15 février à minuit. »



Darren Henfield, le Ministre des Affaires étrangères, Darren Henfield, a déclaré qu’il s’agissait d’une mesure de précaution pour éviter la propagation potentielle du Covid-19, alors qu’Haïti organise son carnaval national qui a débuté dimanche 14 février malgré la crise sanitaire.



Le Ministre Henfield a rappelé « Vous savez, aux Bahamas, nous n’avons pas fait notre saison de “Junkanoo” comme nous le faisons normalement. Trinidad n’a pas fait son carnaval nous sommes donc prudents ici. Le Député de North Abaco qui abonde dans le même sens » justifie cette ordonnance en affirmant « Nous pensons que les atmosphères de carnaval peuvent constituer une propagation potentielle du virus […] »



Rappelons que ce n’est pas la première fois que le Gouvernement Bahaméen émet des interdictions de voyager en raison de la pandémie. En mars 2020, les frontières ont été fermées à tous les voyageurs entrants, y compris les citoyens des Bahamas, dans le but d’empêcher la propagation du Covid. Les voyages commerciaux internationaux ont repris le 1er juillet, mais une interdiction de voyager a ensuite été réimposée sur tous les vols et navires internationaux à l’exception de ceux en provenance de quelques pays, après que les Bahamas ait connu une flambée de nouveaux cas puis ces restrictions de voyage ont été levées plus tard l’année dernière.



SL/ HaïtiLibre