Haïti – Politique : La Francophonie veut s’impliquer davantage dans la crise haïtienne

Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie, a réuni un Comité consultatif restreint sur la situation politique et institutionnelle en Haïti, conformément aux textes de la Francophonie en matière de prévention des crises et des conflits, en particulier les dispositions du Chapitre 5 de la Déclaration de Bamako.



Aux côtés de la Secrétaire générale, ce Comité a réuni le Représentant du Président d’Haïti auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), ceux des États et gouvernements membres ainsi que des États observateurs de la Francophonie de la région de la Caraïbe et de l’Amérique latine, le Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et les représentants des Opérateurs de la Francophonie.



Ce Comité « ad hoc » sur Haïti avait pour objectifs de réitérer la solidarité de la Francophonie avec Haïti (État membre) et d’échanger sur les difficultés politiques et institutionnelles rencontrées.



Alors que sont annoncées cette année 2021 en Haïti un référendum sur un projet de nouvelle Constitution et des élections https://www.haitilibre.com/article-32719-haiti-flash-calendrier-complet-de-toutes-les-operations-electorales-2020-2022-officiel.html , les participants ont souhaité l’engagement d’un dialogue ouvert et constructif entre les différentes parties afin d’apaiser la situation et de permettre la tenue d’élections consensuelles et inclusives.



Les délégations ont soutenu la proposition de Louise Mushikiwabo de dépêcher très rapidement une mission d’information et de contacts de haut niveau en Haïti. Cette mission sera chargée d’engager des consultations approfondies avec l’ensemble des parties prenantes, y compris pour déterminer avec elles les modalités de l’accompagnement de la Francophonie en réponse à la crise actuelle. L’OIF se tient également disponible pour appuyer techniquement, en lien avec les partenaires internationaux, la préparation des élections, comme elle l’a régulièrement fait au cours des dernières décennies en Haïti.



Suite a cette réunion, Claude Joseph a déclaré « Nous nous félicitons du soutien de l’OIF pour offrir un soutien technique à nos élections au cours de cette année cruciale pour Haïti. Le succès de la démocratie en Haïti peut agir comme une lueur d’espoir pour la démocratie mondiale. Nous nous félicitons du soutien de nos partenaires internationaux. »



HL/ HaïtiLibre