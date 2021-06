Haïti-Politique: Célébration des 218 ans de la fête du drapeau au Palais national

Pour marquer le 218ème anniversaire de notre bicolore, le Président de la République, Jovenel Moïse accompagné de la première Dame, Mme Martine Moïse, le Premier ministre aï, Dr Claude Joseph, le Président de la Cour de Cassation, Me René Sylvestre, le Ministre de la Culture et de la Communication, M.Pradel Henriquez, le Commandant en chef des FAD’H, Jodel Lessage et le DG aï de la PNH, Léon Charles, a déposé tôt dans la matinée du 18 mai 2021, une gerbe de fleurs à l’autel de la patrie, non loin du Palais national, en hommage aux valeureux ancêtres qui nous ont laissés ce drapeau, comme symbole de fierté, de notre identité de peuple. ” Je me suis rendu, ce mardi, à l’autel de la patrie, à la cérémonie d’offrande florale en l’honneur des Héros de l’indépendance. Par ce geste, nous avons rendu hommage à nos ancêtres pour avoir créé notre bicolore qui est un symbole de paix, d’unité, de fraternité et de liberté” indique le Président Jovenel Moïse. Après l’hymne présidentiel, le couple présidentiel et les hauts dignitaires, se sont rendus ensuite au Palais national, pour la deuxième étape de la cérémonie qui sera ponctuée de discours des officiels et du Président de la République. Yves Paul LEANDRE