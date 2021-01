Haïti – Jour des Aïeux : Offrande florale en l’honneur des Héros de l’indépendance

Samedi matin 2 janvier 2021, Jour des Aïeux, le Président Jovenel Moïse accompagné de son épouse Martine, du Premier Ministre, Joseph Jouthe, des membres du Gouvernement et des Hauts États-majors de la Police Nationale d’Haïti et des Forces Armée d’Haïti étaient présents à la cérémonie d’offrande florale à l’autel de la Patrie, au Champ de mars, en l’honneur des Héros de l’indépendance.



« Aujourd’hui plus qu’hier, l’unanimité autour de la nécessité de suivre les pas de nos Aïeux doit se reconstruire. Après la fin de la cérémonie d’hommage à nos Aïeux, je me remets immédiatement au travail […] Nos Héros ne chômaient pas. » a déclaré le Chef de l’État.



« Ce 2 janvier 2021, jour des aïeux, nous rappelle le courage et l’exubérance dont nos ancêtres ont fait preuve pour obtenir notre liberté. Marchons sur les pas de nos héros afin d’offrir un avenir radieux à la postérité. Notre indépendance a été durement acquise par nos ancêtres. Cette date doit nous inspirer à agir pour un futur meilleur pour nos enfants et nos petits enfants. Inspirons nous de ce modèle afin de reconstruire notre pays »déclaré dans son intervention Guy Francois Jr. le Ministre chargé du Patriotisme et de la Citoyenneté.



IH/ iciHaïti