Haïti – Espagne : Le nouvel Ambassadeur d’Haïti a remis ses Lettres de Créances au Roi Felipe VI

Cette semaine à Madrid (Espagne), le Dr. Louis Marie Montfort Saintil a présenté ses Lettres de Créances à Sa Majesté le Roi Felipe VI. l’accréditant comme Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Haïti près le Royaume d’Espagne.



Lors de cette cérémonie, l’Ambassadeur Saintil à fait ressortir la portée de la coopération espagnole en Haïti dans les secteurs de l’eau et l’assainissement, l’éducation et la sécurité alimentaire, au niveau des Départements de l’Ouest, de l’Artibonite, du Sud et du Sud-Est, avec une enveloppe de 103 millions d’euros sous forme de 60 projets.



Il a également sollicité l’appui du Roi Felipe VI, afin d’inciter les entreprises espagnoles à venir s’installer en Haïti dans l’objectif de consolider les relations commerciales entre les deux pays.



Le nouvel Ambassadeur s’est engagé à travailler, non seulement au renforcement de la coopération dans des domaines d’intérêt commun, avec un accent particulier sur la coopération académique et scientifique, mais aussi à la relance des travaux de la Commission mixte haïtiano-espagnole.



Pour sa part, sa Majesté le Roi Felipe VI a réitéré la volonté de son gouvernement de continuer à accompagner Haïti dans son processus de développement.



IH/ iciHaïti