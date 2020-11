Haïti – Élections : 25 parlementaires américains écrivent au Secrétaire d’État

By :

Dans une correspondance adressée à Mike Pompeo, le Secrétaire d’État américain, 25 parlementaires américains demandent au département d’État d’appuyer des élections libres, équitables et conformes à la Constitution haïtienne.



Ces personnalités politiques dont notamement la Congressiste démocrate de Floride, Frederica S. Wilson, la sénatrice démocrate du Massachusetts Elizabeth Ann Warren, Edward J Markey et Bernard Sanders se sont montrées très critique après la prise de position américaine retransmise par un cadre de Haut niveau du département d’État qui avait menacé de conséquences tous ceux qui refusaient de dialoguer et de participer au élections en Haïti…



Tout en soutenant la tenue d’élections en Haïti afin de rétablir l’ordre Constitutionnel, les signataires de cette correspondance déplorent la mise en place d’un Conseil Électoral Provisoire (CEP) https://www.haitilibre.com/article-31835-haiti-flash-nomination-des-membres-du-cep-et-mandat.html par le Président d’Haïti Jovenel Moïse, sans la participation d’acteurs importants de la Société Civile…



Lire aussi :

https://www.haitilibre.com/article-31981-haiti-politique-la-congresswoman-maxine-waters-contre-l-organisation-d-elections-en-haiti.html

https://www.haitilibre.com/article-31975-haiti-flash-condamnation-des-pressions-de-l-administration-trump-sur-haiti.html

https://www.haitilibre.com/article-31835-haiti-flash-nomination-des-membres-du-cep-et-mandat.html



TB/ HaïtiLibre