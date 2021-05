Haïti|Kidnapping de 7 religieux : les otages sont détenus sous un arbre et ont les pieds et mains attachés, rapporte le journal français Le Télégramme

Claude Joseph a-t-il pensé vendredi soir faire un petit « virewon » dans cette zone sans une mise en scène au préalable ? Une rançon de 50 000 dollars aurait été versée aux ravisseurs, pour la libération du groupe, mais c’est insuffisant pour les bandits qui veulent le beurre et l’argent du beurre.

Haïti : une seule otage libérée, le prêtre breton toujours retenu par les ravisseurs.

Dimanche 18 avril 2021 ((rezonodwes.com))–Dimanche dernier, une dizaine personnes, dont des prêtres de Saint-Jacques, a été prise en otage par un gang, près de Port-au-Prince, à Haïti. Ce samedi 17 avril, une source haïtienne nous a informés qu’une des otages avait été libérée. Selon les éléments en notre possession, une rançon de 50 000 dollars aurait été versée aux ravisseurs, pour la libération du groupe.

Contre toute attente, le gang, appelé 400 Mawozo, a libéré seulement une otage. Il s’agit de la mère du père Jean Anel Joseph, qui devait être installé dans sa nouvelle paroisse, dimanche dernier. Installation à laquelle se rendait le groupe pris en otage. Cette femme haïtienne, âgée de 70 ans environ, était la plus faible du groupe et son état de santé devenait préoccupant. Elle aurait précisé que le groupe est détenu dans un bois, sous un arbre, dans des conditions très précaires, et que les otages ont les pieds et les mains liés.

Mobilisation contre l’insécurité

Après cette libération, les ravisseurs ne seraient plus rentrés en contact avec les pères de Saint-Jacques à qui les autorités ont confié le soin de mener les négociations avec les ravisseurs.

Cela va faire une semaine, que le groupe a été kidnappé. Jeudi, les établissements scolaires haïtiens, publics et privés ainsi que de très nombreuses entreprises sont restées fermées en signe de soutien aux otages mais aussi de protestation contre l’insécurité qui frappe Haïti depuis de longs mois.

Cinq prêtres de la congrégation des pères de Saint-Jacques de Guiclan (29) sont toujours retenus ainsi que deux religieuses et deux paroissiens. Parmi eux se trouvent Michel Briand, un missionnaire breton, âgé de 67 ans et originaire de Messac qui vit sur l’île depuis de nombreuses années, ainsi qu’Agnès Bordeau, une religieuse de la Sarthe.

source : le télégramme