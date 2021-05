Haïti – Insécurité : Les Associations patronales répondent à l’invitation du nouveau Premier Ministre a.i.

48 heures après la note du 14 avril des Associations & Chambres de Commerce qui « […] condamnaient avec virulence les nombreux assassinats, attaques armées et enlèvements de membres de la société civile […] » ces derniers mois, déplorant que « […] les autorités semblent dans l’incapacité d’assurer ces droits fondamentaux qui sont la sécurité et la vie […] à côté de laquelle aucune activité durable ne peut cohabiter », samedi, ces Associations du secteurs privé (*) CCIO, CCIH, AMCHAM, ADIH, CFHCI et ATH, ont répondu à l’invitation du Premier Ministre a.i. Claude Joseph, pour la présentation des nouvelles mesures adoptées par le Gouvernement pour enrayer l’insécurité et notamment le phénomène du kidnapping.



Au cours de cette réunion, les Ministres Rockfeller Vincent (Justice et de la Sécurité Publique), Louis Conzague Edner Day (Ministre a.i. de l’Intérieur) et Léon Charles Directeur Général a.i. de la Police Nationale d’Haïti (PNH) ont exposé les mesures déjà prises et informé des actions à venir. Les représentants du Secteur Privé ont partagé avec les autorités représentées leurs inquiétudes et fait part de leurs attentes afin de continuer à contribuer à la vie économique et sociale du pays.



Suite à cette réunion, il a été convenu que les représentants du secteur privé travailleraient de concert avec les forces de l’ordre afin de renforcer leur collaboration pour garantir la sécurité de la population, permettre aux élèves de prendre le chemin de l’école en toute quiétude et remettre le pays sur les rails de l’investissement et d’un environnement sain au développement économique pour un mieux être collectif.



(*) CCIO : Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ouest

CCIH : Chambre du Commerce et d’industrie d’Haïti

AMCHAM : Chambre de commerce américaine d’Haïti

ADIH : Association des Industries d’Haïti

CFHCI : Chambre Franco-Haïtienne de Commerce et d’Industrie

ATH : Association Touristique d’Haïti



HL/ TB/ HaïtiLibre