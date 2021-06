Haïti - Actualité : Zapping...

218e anniversaire du drapeau, pluie de messages :

Rockfeller Vincent, Ministre de la Justice :

« – Un seul Peuple

– Une seule Nation

– Un seul Drapeau

– Une communauté de destin.

Antann pou n antann nou!

Bonne Fête du Drapeau et de l’Université à toutes mes concitoyennes et à tous mes concitoyens »



Mme Yvrose Pierre Mairesse du Cap-Haitien :

« À l’occasion de la Fête de notre drapeau, j’estime important qu’au regard des enjeux majeurs de la conjoncture actuelle, de pouvoir nous surpasser et de nous laisser pénétrer par l’esprit d’unité qui a animé nos Pères fondateurs, le 18 mai 1803. Bonne fête du Drapeau à tous ! »



Charlot Jacquelin Junior Secrétaire d’État à la Jeunesse :

« Au nom de nos fiers, braves et valeureux ancêtres, nous célébrons en ce jour les 218e anniversaire de notre Drapeau. Que cette journée soit un moment de méditation et recueillement pour notre peuple »



Mission Permanente d’Haïti auprès de l’OEA:

« Bonne Commémoration du 218e Anniversaire de Notre Cher Bicolore à Tous Nos Compatriotes de la Région »



Ambassade des États-Unis en Haïti :

« À l’occasion de la Fête du Drapeau Haïtien, nous soulignons les idéaux de liberté, unité & liberté individuelle qui ont conduit à la création du drapeau le 18 mai 1803. Nous appelons les Haïtiens à s’unir dans cet esprit d’unité pour restaurer la paix & la prospérité en Haïti »



Ex-Président Michel Martelly :

« Le 18 mai, souvenons-nous de tous les sacrifices que nos ancêtres ont consentis, pour nous laisser une Nation forte avec un symbole d’union. Aujourd’hui c’est a notre tour de nous unir et de faire la fierté de notre drapeau »



Impossible de mettre un téléphone sur écoute en Haïti :

Maarten Boute, le Président de la Digicel a révèlé cette semaine que sa compagnie reçevait tous les jours de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) une dizaines de requêtes sur la localisation des kidnappeurs.Toutefois, il informe que les informations fournies ne sont pas d’une grande utilité, les kidnappeurs utilisant les téléphones de leurs victimes. Par ailleurs il rappelle que de toute façon, les téléphones ne peuvent pas être mis sur écoute, Haïti ne diposant pas des équipements nécessaires à cet effet.



Guyane : Nouvel horaire du Consultat d’Haïti

Le Consulat Général d’Haïti en Guyane Française avise le public en général et les usagers en particulier que son horaire de travail habituel a été modifié en raison du confinement de deux semaines instauré par les autorités locales. Désormais, ses différents services fonctionnent les lundis, mercredis et vendredis de 8h00 à 15h30 pendant toute la durée du confinement. Toute personnes nécessitant un service en particulier est prié d’appeler au numéro 0694 26 67 55 en vue de prendre rendez-vous.



Rep.Dom. : Hommage au peintre Fritzner Cedon

Mardi 18 mai, lors de la célébration de la Journée nationale du drapeau et de l’université Smith Augustin l’Ambassadeur d’Haïti en République Dominicaine en a profité pour rendre un digne hommage à Fritzner Cedon en tant que peintre merveilleux, magique et patriotique et aussi en tant que symbole de l’amitié haïtiano-dominicaine.



Merci au maire de Niagara Falls :

Le 18 mai 2021, étant déclaré jour d’Haiti à Niagara Falls, le maire de la ville Jim Diodati a procédé à la montée du bicolore haitien à la mairie de Niagara Falls. Pendant cette journée historique, le drapeau haitien a flotté aux côtés des drapeaux du Canada et de l’Ontario. L’Ambassadeur d’Haiti au Canada, Weibert Arthus, qui n’a pu malheureusement accompagner physiquement le Maire Diodati en la circonstance, en raison du Covid, s’est félicité de ce geste d’amitié et de ce grand honneur de la ville du Niagara Falls à Haïti. Rappelons que le 18 mai, à partir de 21h45, les chutes du Niagara Falls étaient illuminées des couleurs d’Haiti (bleu et rouge) en honneur au 218e anniversaire du drapeau haïtien https://www.haitilibre.com/article-33587-haiti-canada-les-chutes-du-niagara-seront-illuminees-aux-couleurs-d-haiti.html .



