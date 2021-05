Haïti - Actualité : Zapping...

Foot : Le FICA humilie le Cosmopolite [3-0]

Samedi sur la pelouse du stade Sylvio Cator, en match avancé de la deuxième journée du du Championnat Haïtien de Football Professionnel (CHFP – série de clôture 2020-202), le Football Inter Club Association (FICA) du Cap-Haïtien a humilié le Cosmopolite SC de Port-au-Prince [3-0] grâce à des buts inscrits en seconde période, par Willinx Joseph 64’ [1-0], Stanley Bocius 78’ [2-0] et Jeff Alcime 89’ [3-0]. Avec cette victoire, le FICA reste provisoirement en tête du classement de la série de clôture avec 4 points. Programme de ce dimanche 18 avril :https://www.icihaiti.com/article-33488-icihaiti-chfp-programme-des-matchs-de-la-2eme-journee.html



Diaspora Floride : Référendum et élections à l’Agenda

Mathias Pierre, le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques qui est à Orlando pour une visite d’évaluation du référendum et des élections dans la diaspora a rencontré le Consul Général d’Haïti de Miami, afin de prendre connaissance du processus d’enregistrement des compatriotes, et des Infractructures capables d’accueillir éventuellement le vote de ces derniers.



Agriculture : Vers un accord Haïti – République Dominicaine

José Luis Fernandez le Représentant de la l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) s’est entretenu avec le Ministre de l’Agriculture Patrix Sévère sur l’accord et programme binational « Haiti – Republique Dominicaine », dans les domaines de la santé animale, la protection végétale et l’innocuité des aliments. Rappelons que cet accord a été préparé par les Ministères de l’Agriculture des deux pays, avec l’appui technique de la FAO et de l’Institut Inter-américain de Coopération pour l’Agriculture (IICA). La FAO renouvelle son appui au Gouvernement haïtien pour la finalisation de cet accord en vue de sa signature.



323 milliards de Gdes de dépôt dans les banques :

Selon l’économiste Kesner Pharel en date du 31 décembre 2020 les dépôts dans le système bancaire haïtien s’élevaient à 323 milliards de Gourdes. Le département de l’Ouest concentre 82% des dépôts, celui du Nord est passé de 8% à 4%, l’Artibonite 3,9% et le Sud 2,6%.



Arguens Jean Mary, 2e Prix du Concours de chansons sans frontières :

C’est avec le texte « Pour prendre de l’air » que le poète Arguens Jean Mary, originaire de la ville de Jacmel, à l’instar de René Depestre, de Jean Métellus, a remporté le 2e Prix dans le cadre du concours de chansons sans frontières qui s’est déroulé dans la région de Normandie, en France, parmi plus de 1,164 participants en compétition, provenant de Belgique, de Martinique, de Guadeloupe, de la République du Congo, de Tunisie, de Suisse et du Portugal.



HL/ HaïtiLibre