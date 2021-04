Haïti – Actualité : Zapping…

Plus d’un millier de femmes dans les rues de la Capitale :

Samedi à Port-au-Prince,Journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes, plus d’un millier de femmes ont manifesté dans les rues de la capitale pour dénoncer les violences des gangs et défendre la démocratie, accusant le pouvoir en place de vouloir imposer une « nouvelle dictature ».



Me Eno René Louis relâché contre rançon :

Les ravisseurs du juge titulaire du Tribunal de Paix de Pétion-Ville Eno René Louis, kidnappé le 27 avril 2021 par le Gang « 400 Mawoz » à Croix-des-Bouquets ont relâché leur otage contre rançon très tôt vendredi 2 avril.



Japon : L’habit traditionnel haïtien mis à l’honneur

L’habit traditionnel haïtien a été mis à l’honneur, le 27 mars dernier, lors d’un défilé de mode baptisé « Défilé des nations » organisé par « Runway for Hope », une Association à but non lucratif qui fait la promotion de la diversité culturelle au Japon. Cet événement a eu lieu en présence de plusieurs personnalités japonaises opérant dans le secteur culturel et du tourisme.



L’homme d’affaires Kénol Félix relâché et hospitalisé :

Enlevé le 19 mars dernier, l’homme d’affaires Kénol Félix, propriétaire du salon funéraire, Sainte Rose de Lima https://www.haitilibre.com/article-33287-haiti-actualite-zapping.html a été relâché par ses ravisseurs vendredi 2 avril après 15 jours de séquestion et contre rançon. L’homme d’affaires a été transporté d’urgence vers un centre hospitalier en raison de son état de santé.



OPC: installation de la Directrice Départementale du Nord-Ouest

Cette semaine Me Renan Hédouville le Protecteur du Citoyen, a procédé à Port-de-Paix à l’installation de Mme Elmide Edmond Jean Baptiste comme Directrice Départementale de l’Office de la Protection du Citoyen dans le Nord-Ouest.



Japon : discussions sur la situation politique en Haïti :

Mardi, l’Ambassadeur d’Haïti au Japon, Helph Monod Honorat, a rencontré le député Hakubun Shimomura, l’un des leaders influents du Parti Libéral Démocrate au pouvoir. Les discussions ont notamment porté sur la situation politique en Haïti, le référendum sur la nouvelle Constitution et les élections générales qui se tiendront à la fin de cette année. De plus, l’Ambassadeur d’Haïti a invité Shimomura à le soutenir dans ses efforts visant à la réactivation de la Ligue d’Amitié Parlementaire Japon-Haïti.



