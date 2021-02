Haïti - Actualité : Zapping...

Me Jean-Louis, interdit de sortir du pays :

Me Carl Giovanni Aubourg, Substitut du Commissaire du Gouvernement près du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Me Carl Giovanni Aubourg a informé le Directeur de l’Immigration et l’Émigration que Me Joseph Mécène Jean-Louis (le «Président» désigné par l’opposition radicale pour remplacer Jovenel Moïse en cas de départ) est interdit de quitter le territoire national par voies aériennes, maritime et terrestre accusé de complot contre la sûreté de l’État et d’implication dans la tentative de coup d’État https://www.haitilibre.com/article-32974-haiti-flash-haiti-a-2-presidents.html



Département d’État : Fin de mandat de Moïse en 2022 :

Lors d’un point de presse, vendredi 12 février, Ned Price le Porte parole du Département d’État concernant la durée du mandat du Pésident Jovenel Moïse a répondu aux journalitses « […] en ce qui concerne le Président Moise et son mandat, la Constitution haïtienne n’aborde pas clairement la situation, mais le Président Moise a été élu en novembre 2016 à la suite de l’annulation du scrutin Présidentiel initial en octobre de l’année précédente. Il a prêté serment le 7 février 2017 pour un mandat de cinq ans, qui devrait donc se terminer le 7 février 2022 l’année prochaine. »



Gonaïves : Incendie criminel

« La Police Nationale d’Haïti et le Commissaire du Gouvernement ont été instruits d’appréhender et de poursuivre les individus qui ont incendié partiellement les locaux de la Mairie, de l’Office de Protection du Citoyen (OPC) et du Parquet près la Cour d’appel des Gonaïves. En démocratie, on ne prend pas le pouvoir par la violence » a informé Rockfeller Vincent le Ministre de la Justice.



Open d’Australie : Naomie Osaka qualifiée pour les 1/4 de finales

Samedi en 8e de final de l’Open d’Australie la japonaise Naomi Osaka (23 ans) fière de ses origines haïtiennes a remporté la victoire contre la vénézuélienne Garbiñe Muguruza [4-6, 6-4, 7-5] qui jouait pour l’Espagne et s’est qualifiée pour les 1/4 de finales ou elle affrontera lundi 15 février à Melbourne la taïwanaise Hsieh Su-wei (35 ans)



L’Ambassade d’Haïti à Washington fermée :

L’Ambassade d’Haïti à Washington D.C. informe le public en général que les 15 et 16 février 2021 sont fériés. Par conséquent, ses portes seront fermées.



Lundi 15 février 2011: Congé Fédéral

Mardi 16 février 2021: Mardi Gras



