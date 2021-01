Haïti – Actualité : Zapping

Le nom et le logo de la monnaie digitale… :

La Banque de la République D’Haïti (BRH) tient à remercier les 500 participants ayant proposé des noms et logo pour la monnaie digitale de la Banque Centrale du 2 au 23 décembre 2020. Elle en profite pour annoncer que les résultats du concours seront dévoilés au cours de ce mois de janvier 2021.



La soupe joumou inscrite au Patrimoine Haïtien :

Le Ministère de la Culture et de la Communication(MCC) informe, dans une note en date du 31 décembre, la population en général, les spécialistes de la culture, du patrimoine, les communautés locales, les porteurs ou détenteurs du patrimoine immatériel en particulier, que la technique de la préparation traditionnelle de la « Soupe Joumou ou Soupe au Giraumon » ou « Soupe de l’Indépendance » est officiellement inscrite au Registre National du Patrimoine Culturel Haïtien, administré par la Direction du Patrimoine Culturel de l’Institution.



Messages des Émirats Arabes au Président Moïse et au PM :

Le Président Son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, a adressé un message de félicitations à Jovenel Moïse, Président d’Haïti, à l’occasion de la fête nationale d’Haïti. Le vice-président des Émirats arabes unis, Premier Ministre et dirigeant de Dubaï, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum et Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d’Abou Dhabi et Commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis, ont également envoyé des messages similaires à Président Moïse et au Premier Ministre Joseph Jouthe, à l’occasion.



Le DG de la PNH encourage le Gouvernement :

En dépit des maigres ressources dont dispose Léon Charles le Directeur Générl de la Police Nationale d’Hauiti (PNH) exprime sa détermination à mettre tout en œuvre en vue de garantir un climat sécuritaire dans le pays. Par ailleur il encourage le Gouvernement à prendre des mesures en vue de permettre aux policiers de recevoir à temps leur salaire ou leur prime de risque.



Le MJSP va lancer un concours d’excellence :

Le Ministère de la Justice lancera bientôt un concours d’excellence pour appuyer financièrement les étudiants en Droit ayant choisi de produire leur mémoire de sortie sur les droits humains. Les 5 meilleurs projets de mémoire seront primés. Pour le concours, les thèmes de prédilection sont : – La traite et le trafic d’êtres humains – Les droits des femmes – Les droits des minorités sexuelles – Le droit de manifester et la liberté de circulation – La maltraitance des enfants et des personnes âgées.



HL/ HaïtiLibre