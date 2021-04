Haïti / Environnement : Lancement de SIEHAITI, une plateforme numérique visant à recueillir des données sur l’environnement en Haïti

By :

Le Ministère de l’Environnement (MDE) à travers la direction d’Observatoire National de l’Environnement et de la Vulnérabilité (ONEV) en collaboration et le CNIGS ont lancé officiellement, le jeudi 25 mars 202, la plateforme en ligne du Système d’Information Environnementale en Haïti (SIEHAITI) dans les locaux de Banj situé à Delmas 66.

Cette plateforme a été lancée dans le but de faire une évaluation et d’informer sur l’état de l’environnement en Haïti à partir des données recueillies. Cette réalisation de SIEHAITI a bénéficié d’un appui technique du Programme des Nations-Unies pour l’Environnement et financée par le Fonds pour l’Environnement Mondial.

Le Représentant du Programme des Nations-Unies pour l’Environnement (PNUE) en Haïti, Fabien Monteils, dans ses propos de circonstances, a félicité le ministère de l’environnement et les autres partenaires pour la réalisation de ce projet. Il a, par ailleurs, ajouté qu’il sera également utile de poser des problèmes sur la dégradation de l’environnement du pays.

Le directeur général du ministère de l’environnement, Astrel Joseph, à cette occasion, a mis l’accent sur l’importance de la plateforme SIEHAITI qui sera accessible à tout citoyen intéressé à avoir des données, les études et l’impact qu’il exerce sur l’environnement.

M. Joseph tenait à préciser également que la plateforme en ligne sera disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à l’adresse : www.sie-haiti.org en vue de contribuer au traitement des informations relatives à l’environnement en Haïti.

Plusieurs personnalités ont donc assisté à cette cérémonie de lancement, notamment : Mme Gerty Pierre, Directrice de l’Observatoire National l’Environnement et la Vulnérabilité (ONEV), M. Andrew Eddy, Président d’Athéna Global, M. Boby Piard, Directeur du CNIGS et des membres de la presse.