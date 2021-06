Electricité : Jovenel Moïse fait l’impasse sur les énergies propres et enrichit ses patrons dans l’achat de génératrices

Dimanche 16 mai 2021 ((rezonodwes.com))– Au cours de sa campagne électorale, et même au début de son mandat, Jovenel Moïse a très peu évoqué les thèmes ayant rapport avec la fourniture énergétique dans le pays.

Incapable de produire un discours structuré sur le secteur, il a même été cloué au pilori, lors du débat »Anvan n vote », par les candidats Jean-Charles Moïse et Jude Célestin, qui ont fait des propositions beaucoup plus intéressantes, en dépit de leurs limites.

Ce n’est qu’après l’échec retentissant de la Caravane de Changement, qui a englouti une bonne partie du budget national, que le deuxième président Tet Kale s’est rabattu sur l’électricité, en promettant, sans savoir comment il allait s’y prendre, de fournir aux haïtiens de l’électricité 24 heures sur 24, sur tout le territoire national en moins de 24 mois.

Le temps ayant filé à vive allure, Jovenel Moïse s’est retrouvé gros Jean comme devant, sans un seul Mégawatt installé. Il s’est donc tourné vers ses patrons du secteur privé et, à coups de millions, a entrepris d’importer des génératrices, grandes consommatrices de diesel, pour redorer son blason dans certaines villes de province.

Dans la capitale, principlement à Carrefour, Jovenel Moïse n’a pas non plus pensé aux énergies propres et renouvelables. Il a fait installer des turbines au gaz naturel dont la combustion émet aussi une quantité importante de CO2.

Pourtant, Jovenel Moïse avait vertement critiqué les décisions de ses prédécesseurs d’avoir investi dans les énergies fossilles, non renouvelables pour amener l’électricité dans les foyers haïtiens.

De plus, tous les contrats du régime ont été conçus et signés dans la plus pure obscurité, gommant les règles de contrôle a priori pouvant permettre de mettre en lumière les délits d’initié, les surfacturations, les trafics d’influence et autres cas de corruption.

Le legs énergétique de Tet Kale 2 sera lourd à gérer pour les générations futures. Une empreinte carbone exagérée, le gonflement exponentiel de la facture pétrolière, la mise à genoux de l’économie et des dettes à n’en plus finir.

Mais, avec ces victoires à la Pyrrhus, il est clair que Jovenel Moïse et ses supporteurs du secteur privé ont tout à gagner, mêne si le peuple ne fait que s’enfoncer…