Haïti – FLASH : Sunrise Airways annonce la reprise des vols Port-au-Prince / Cuba

La compagnie aérienne haïtienne privée Sunrise Airways basé à Port-au-Prince annonce la reprise de sa liaison aérienne entre Port-au-Prince et Cuba, sous réserve de la confirmation définitive des autorités cubaines.



Les vols de Port-au-Prince vers Santiago de Cuba devraient reprendre dès le 1er novembre 2020 avec un vol quotidien.



La liaison Port-au-Prince / Holguin reprendra également le 1er novembre, à raison de trois vols hebdomadaires, les lundis, mercredis et vendredis.



La reprise des vols se faisant au moyens de nos avions de 19 places de type Jetstream 32, les bagages sont limités à 2 pièces de 15 kg, pour un maximum de 30 kg, et un bagage à main limité à 5 kg. Aucun surplus ne peut être accepté.



À partir du 1er décembre, les autres destinations de Cuba assurées habituellement par Sunrise : Camaguey et la Havane, ainsi que les liaisons Santo Domingo-La Havane seront elles aussi remises en service et les liaisons assurées sur des avions de type moyens courriers.



Sunrise Airways est heureuse de pouvoir rétablir la connexion entre les deux îles après plus de sept mois d’interruption, en raison de la pandémie de Covid19. Les autorités sanitaires cubaines et haïtiennes ont donné leur feu vert.



Tous les passagers détenteurs d’un billet non utilisé recevront une information leur permettant de reprogrammer leur voyage jusqu’au 30 juin 2021.



Les passagers cubains détenteurs d’un visa haïtien dont la validité a expiré, sont invités à se rapprocher de l’ambassade et des consulats haïtiens à Cuba, qui ont mis en place des mesures spéciales.



Pour plus d’informations sur les horaires des vols et les tarifs, ainsi que les obligations sanitaires pour l’entrée sur le territoire cubain, visitez le site : www.sunriseairways.net



HL/ HaïtiLibre