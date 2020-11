Haïti – Économie: Les Prix des carburants revus à la baisse (OFFICIEL)

Comme l’avait déclaré le Président Moïse mardi 20 octobre « J’avais promis de faire appliquer la loi du 9 mars 1995, relative aux prix des produits pétroliers. Aujourd’hui, le coût du kérosène et du diesel a baissé sur le marché international. Je demande aux autorités compétentes de revoir à la baisse, sans tarder, les prix de ces produits. »



C’est maintenant officiel, les prix des carburants à la pompe vont être revu à la baisse.



Dans un AVIS portant les signatures des Ministres Michel Patrick Boisvert (Économie) et Jonas Coffy (Commerce), « les Ministères de l’Économie et des Finances, du Commerce et de l’Industrie avisent le public en général, les importateurs, les distributeurs et les consommateurs de produits pétroliers en particulier qu’à partir du 26 octobre 2020, les prix en vigueur sur le territoire national sont fixé comme suit :



Gazoline 95 : 201 Gourdes le Gallon Inchangé



Gasoil : 169 Gourdes le gallon au lieu de 174 Gdes



Kérosène : 163 Gourdes le gallon. Au lieu de 173 Gdes »



HL/ HaïtiLibre