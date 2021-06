Haïti – Économie : Inflation au-dessus de 17%

L’Indice Général des Prix à la Consommation (IPC base 100, 2017-2018 https://www.haitilibre.com/article-26268-haiti-economie-un-nouvel-indice-des-prix-a-la-consommation-plus-performant.html qui se chiffrait à 163,7 en février 2021 https://www.haitilibre.com/article-33515-haiti-economie-legere-baisse-de-l-inflation-en-fevrier.html est passé à 165.1 en mars 2021 maintenant un rythme de croissance mensuelle de 1.1% et une inflation sur une base base annuelle de 17,2% en mars contre 17,9% en février soit une légère décélération de 0.7%.



L’augmentation mensuelle observée en mars est le résultat principalement du comportement des indices de consommation suivant :



« Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » : (+1.3% sur un mois et 20.7% sur un an ) ;

« Articles d’habillement et chaussures » (1.1% sur un mois et 19.3% sur un an ) ;

« Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » (1.1% sur un mois et 15.2% sur un an) ;

« Santé » (1.4% sur un mois et 26.1% sur un an).



Les produits qui ont enregistrés une inflation annuelle plus prononcées sont :



Alimentation :

Riz local (17.1%), riz importé (15.6%), pain (18.0%), pâtes alimentaires (20.2%), viande de cabri (27.2%), poulet (21.5%), banane (30.7%) et pois sec (28.8%).



Articles d’habillement et chaussures :

Tissu (23.8%), robe (19.7%) et chemise (19.1%).



Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer :

Meubles de salon (21.8%) et de la salle à manger (23.6%).



Santé :

Médicaments (28.6%)



Il est à noter que l’indice des Prix à la Consommation des produits locaux, a varié de 16.9% en rythme annuel, contre 17.5% pour les produits importés.



Indice des Prix à la Consommation pour l’ensemble du pays par fonction de consommation :



Indice général : 17.2% sur un an et +1.1% sur le mois de mars 2021



Produits alimentaires et boissons non-alcoolisé : mois +1.13%, année +20.7%

Boissons alcoolisées et tabac : mois 0.1%, année +8.6%

Articles d’habillement et chaussures : mois +1.1%, année +19.3%

Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles : mois +0.9%, année +13.9%

Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer : mois +1.1%, année +15.2%

Santé : mois +1.4%, année +26.1%

Transport : mois +0.3%, année +5.9%

Communications : mois +0.2%, année +2.9%

Loisirs : mois +0.2%, année +10.0%

Enseignement : mois () année +9.8%

Restaurants : mois (), année +18.4%

Biens et services divers : mois +0.7%, année +15.7%



Évolution annuelle de l’IPC (inflation) :



IPC Global :2020 mars 22.0% ; avril 22.4% ; mai 23.3% ; juin 24.7% ; juillet 25,7% ; août 27.8% ; septembre 25,1% ; octobre 21.6% ; novembre 20.1% ; décembre 19.2% ; 2021 janvier 18.7% ; février 17.9% ; mars 17.2%.



IPC des Produits locaux :2020 mars 21.5% ; avril 21.5% ; mai 22.5% ; juin 23.9% ; juillet 24.9% ; août 26.5% ; septembre 24.3% ; octobre 21.7% ; novembre 20.1% ; décembre 19.1% ; 2021 janvier 18.5% ; février 17.3% ; mars 16.9%.



IPC des Produits importés :2020 mars 23.0% ; avril 24.0% ; mai 24.8% ; juin 26.2% ; juillet 27.1% ; août 30.1% ; septembre 26.6% ; octobre 21.4% ; novembre 20.0% ; décembre 19.3% ; 2021 Janvier 19.0% ; février 18.3% ; mars 17.5%.



IPC par région géographique (janvier 2021) :



En région, les variataions enseulles positives entre 1.0% et 1.1% sont constatées au niveau de toutes les régions géographiques du pays. Toutefois, les variations les plus significatives sont enregistrées dans les régions : Aire Métropolitaine (17.8%), Reste-Ouest et la région transversale (17.3% chacune).



Aire Métropolitaine : mois +1.0%, année +17.8%

(Port-au-Prince, Delmas, Pétion-ville, Carrefour et Croix des Bouquet) ;



Reste Ouest : mois +1.1%, année +17.3%

(Départements du Sud-Est et de l’Ouest sans l’aire métropolitaine) ;



Nord : mois +1.0%, année +16.2%

(Département du Nord, du Nord Est et du Nord-Ouest) ;



Sud : mois +1.0%, année +16.4%

(Département du Sud, de la Grande-Anse et des Nippes) ;



Transversale : mois +1.1%, année +17.3%

(Département du Centre et de l’Artibonite).



