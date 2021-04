Une étudiante haïtienne en demi-finale du Concours d’éloquence de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

By :

Mardi 30 mars 2021 ((rezonodwes.com))–. La demi-finale de la 3e édition du Concours international d’éloquence de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui aura lieu le 14 avril, en Sorbonne, réunira des étudiants de quatre pays : Cameroun, Congo, Togo et Haïti.

Ce concours, qui s’adresse aux étudiants inscrits dans les universités membres l’AUF, est organisé en partenariat avec TV5MONDE et la Fondation Voltaire.

Parmi les candidats encore en lice, figure Rose Lumane Saint-Jean, étudiante finissante à la Faculté de droit, des sciences économiques et de gestion du Cap-Haïtien (Université d’État d’Haïti), et licenciée en Sciences administratives et de gouvernance locale à l’Université Publique du Nord au Cap-Haitien.

Lauréate de la 5e édition de l’important Concours de Plaidoirie du Bureau des Droits Humains en Haïti (BDHH), Rose Lumaine Saint-Jean, 24 ans, s’est démarquée parmi une centaine de candidats de tout le pays. Le 14 août, à la Cour de Cassation, elle s’est illustrée avec brio à la finale de ces joutes oratoires, devant un jury composé de grands juristes et spécialistes des droits humains en Haïti.

Rose Lumane Saint-Jean défend maintenant les couleurs d’Haïti dans le concours international d’éloquence d’une des plus prestigieuses universités françaises, qui a compté sur la participation d’environ 300 étudiants de différentes nationalités. La demi-finale aura lieu le 14 avril, dans le bel amphithéâtre Richelieu, en Sorbonne, et la finale, le 25 mai 2021, au Panthéon.

